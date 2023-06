Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023 - Νύχτες Αλληλεγγύης: Όλες οι εκδηλώσεις και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023 - Νύχτες Αλληλεγγύης ξεκινάει στις 29 Ιουνίου. Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του event.

(Όλες οι εκδηλώσεις στο θέατρο Ρεματιάς έχουν ώρα έναρξης 9.00 μ.μ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/6

Vermont Youth Symphony Orchestra

Συμφωνικη Ορχηστρα Νεων του Βερμοντ (ΗΠΑ)

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Δεκάδες νέοι και νέες μουσικοί που θα βρεθούν με μια σπουδαία ορχήστρα στην Ελλάδα για καλοκαιρινή περιοδεία, θα τιμήσουν το θέατρο της Ρεματιάς, το οποίο τα τελευταία χρόνια, και μετά τη σύσταση της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Δήμου Χαλανδρίου, στο πλαίσιο της διεθνούς καλλιτεχνικής ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης, φιλοξενεί συχνά ορχηστρικά σύνολα νέων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Βερμόντ των ΗΠΑ (Vermont Youth Orchestra – VYO) ιδρύθηκε το 1963 και θεωρείται η «ναυαρχίδα» της Ένωσης Μουσικών Συνόλων Νέων του Βερμόντ καθώς αποτελεί πόλο έλξης για ταλαντούχους και αφοσιωμένους νέους μουσικούς από ολόκληρη την πολιτεία, την ευρύτερη περιοχή της οροσειράς Αντιρόντακ και το βόρειο τμήμα του Νιου Χάμσαϊρ.

Καλλιτεχνικός διευθυντής της είναι ο Mark Alpízar.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ 4/07

«Ζωή από μετάξι»

Μουσικό αφιέρωμα στον Νότη Μαυρουδή

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Ο Δήμος Χαλανδρίου τιμά τον σπουδαίο δημιουργό – σολίστα, με μια συναυλία αφιέρωμα στα

60 χρόνια του έργου του.

Τραγουδούν (με αλφαβητική σειρά):

Αναστασία Μουτσάτσου,

Μίλτος Πασχαλίδης, Μόρφω Τσαϊρέλη

Μουσικοί: Γιάννης Παπαζαχαριάκης (ακουστική κιθάρα), Θύμιος Παπαδόπουλος (πνευστά), Μίμης Ντούτσουλης (κόντρα μπάσο), Άρης Κούκος (μπουζούκι –Τάσος Αθανασιάς (ακορντεόν) συμμετέχει ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης κλασική κιθάρα.

Συμμετέχει η Φιλαρμονική Ορχήστρα

του Δήμου Χαλανδρίου

Σκηνικά: Ντέιβιντ Νεγρίν

Ενορχήστρωση: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χάρης Μαυρουδής



ΤΕΤΑΡΤΗ 5/07

3o HIDRANT Festival

«Υδατοφάνεια» μουσικοχορευτική παράσταση

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Εκδήλωση για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου από το πρόγραμμα UIA και την Αδριάνεια Κοινότητα Χαλανδρίου.

Η παράσταση που παρουσιάζουν οι Όχι Παίζουμε – Urban Dig Project αφηγείται (διάρκεια 45΄) την αληθινή περιπέτεια του κατοίκου ενός άνυδρου νησιού του Αιγαίου να φέρει νερό στο σπίτι του.

Πραγματευόμενη την αδιάρρηκτη σχέση ανθρώπου – νερού, μας εισάγει στη συζήτηση για μια άλλη σχέση (συνείδηση και πράξη) με το υγρό στοιχείο κάθε τόπου.



ΠΕΜΠΤΗ 6/07

Αλέξανδρος Τσουβέλας

Stand Up Comedy

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Ο δημοφιλής κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, έρχεται στη Ρεματιά για το “BEST OF” Summer Final Tour, με τα καλύτερα κείμενα της πολυετούς πορείας του εμπλουτισμένα με προσωπικά του βιώματα και ιστορίες απείρου κάλλους!

Τιμή εισιτηρίου 15,00€

Προπώληση (viva.gr) και ταμείο



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/07

Γυναίκες της Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδας

Alejandro Diaz – Soufragettes

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δέκα γυναίκες τραγουδίστριες, οργανοπαίκτριες και χορεύτριες από το Μεξικό, την Αργεντινή, την Κολομβία, την Κούβα και την Ελλάδα με τον Alejandro Diaz και δέκα ακόμη μουσικούς από χώρες της λατινικής Αμερικής, παρουσιάζουν τραγούδια παραδοσιακά και επαναστατικά από τη Λατινική Αμερική, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Ένα πρόγραμμα φωτεινό, με έντονους ρυθμούς, επαναστατικούς στίχους αλλά και μελαγχολικές μελωδίες που θα μας ταξιδέψουν σε όμορφα μέρη.

* Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μπαρδάκη.



ΣΑΒΒΑΤΟ 8/07

The Storyville Ragtimers

Hot Tunes -Dixieland - Rags – Blues

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οι “Storyville Ragtimers”, που δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2015 από τους Γιάννη Καραγιαννάκη, Κωστή Βαζούρα και Μελέτη Πόγκα με κοινές τους αναφορές την αγάπη τους για τη Νέα Ορλεάνη, το Storyville (τη συνοικία της Νέας Ορλεάνης που γεννήθηκε η Jazz), τα “sporting houses” της Basin’ Street, τη “Lulu White” και τους “professors” που έπαιζαν εκεί, τις μπάντες των “parades” με τους “second liners” και τις μπάντες των ποταμόπλοιων του Mississippi και επιρροές από τους Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Bix Beiderbecke, Eddie Lang, Fats Waller, Original Dixieland Jazz Band κ.ά., έρχονται στη Ρεματιά για μια βραδιά γεμάτη Νέα Ορλέανη, Jazz και Dixieland των αρχών του περασμένου αιώνα.

Γιάννης Καραγιαννάκης, κορνέτα, Κωστής Βαζούρας, σοπράνο, άλτο σαξόφωνο, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, τρομπόνι, Μελέτης Πόγκας, κιθάρα, μπάντζο, φωνή, Βασίλης Τζαβάρας, πιάνο, φωνή, Μάνος Λούτας – κόντραμπάσο, Θοδωρής Χριστοδούλου - τύμπανα



ΔΕΥΤΕΡΑ 10/07

Εν αρχή ήν η γυναίκα

Μουσικοχορευτική παράσταση από την Ένωση Ηπειρωτών Χαλανδρίου

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Μια διαδρομή στην παράδοση μέσα από τη μουσική και τον χορό, με σκοπό την ανάδειξη της υπόστασης, του ρόλου, της προσφοράς και της απαντοχής της γυναίκας, κατά την πορεία της στο χρόνο, σε διάφορες περιοχές του Ελληνισμού.

Κλαρίνο: Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος. Βιολί: Γιώργος Μαρινάκης. Λαούτο: Ηλίας Μαυρίκης. Κρουστά: Κώστας Μερετάκης. Τραγούδι: Σταυρούλα Δαλιάνη, Αλέξανδρος Μαγκλάρας.



ΤΕΤΑΡΤΗ 12/07

Εχάραξεν η Ανατολή κι εφώτισεν η Δύση, της ξενιτιάς τα βάσανα, ποιος θα μας τραγουδήσει;

Μουσικοχορευτική παράσταση

από την Ένωση Αρκάδων Χαλανδρίου

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Ένωση Αρκάδων Χαλανδρίου καλεί σε ένα

αντάμωμα του ελληνισμού, γύρω από το τραπέζι της ελληνικής παράδοσης, παρουσιάζοντας μια μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στην

ξενιτιά, στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν

να φύγουν από τον τόπο τους για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή, στους πρόσφυγες και

τους μετανάστες, στον όπου γης ελληνισμό, από την Ανατολή ως τη Δύση.

Με τη συμμετοχή παραδοσιακής ορχήστρας, τραγουδιστών, χορευτικών τμημάτων και ηθοποιών.

Κείμενο – Σκηνοθεσία:

Βασίλης - Δημοσθένης Μπουζαλάς



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/07

Ενθύμιον Νότη Μαυρουδή – Από την άκρη τ’ ουρανού ως τα φεγγάρια

Guitarte ensemble – Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Χαλανδρίου

Συμμετέχει ο Κώστας Θωμαΐδης

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Χαλανδρίου, υπό την οργανωτική και μουσική επιμέλεια του Νίκου Χατζηελευθερίoυ και τον Κώστα Ιωαννίδη στο πόντιουμ συμπράττει με το κιθαριστικό σύνολο Guitarte ensemble (Νίκος Χατζηελευθερίου, Μαρία Παπαμιχαήλ, Χρήστος Φάκλαρης) και τον ερμηνευτή Κώστα Θωμαϊδη, σε μια συναυλία αφιερωμένη στον σημαντικό συνθέτη και κιθαριστή Νότη Μαυρουδή και υπόσχονται μια μοναδική βραδιά.



ΣΑΒΒΑΤΟ 15/07

ΞΑΦΝΙΚΟ STAND UP ΣΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ

Χρύσα Κατσαρίνη, Άγγελος Σπηλιόπουλος, Ηλίας Φουντούλης

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Mια αναπάντεχη συνάντηση τριών κωμικών στη Ρεματιά για μια παράσταση Stand Up Comedy. Η Χρύσα Κατσαρίνη, ο Άγγελος Σπηλιόπουλος και ο Ηλίας Φουντούλης, ενώνουν τις δυνάμεις τους με το τέλος της σεζόν και παρουσιάζουν

εκλεκτά αποσπάσματα από τις παραστάσεις τους δημιουργώντας μια «ξαφνική» καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη γέλια και αν όπως μας λένε «είμαστε τυχεροί και δεν βρέξει εκείνη τη μέρα» μας υπόσχονται ένα βράδυ αξέχαστο με «ιστορίες, μεγάλα αστεία, μεσαία αστεία, μικρά αστεία και λογοπαίγνια».

Τιμή εισιτηρίου 12,00€

Προπώληση: Viva.gr



ΔΕΥΤΕΡΑ 17/07

Ay, Carmela! του Χοσέ Σάντσις Σινιστέρρα

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Η Θεατρική Εταιρεία THEARTES των Κωνσταντίνου Κυριακού και Κατερίνας Μπιλάλη παρουσιάζει το κωμικοτραγικό έργο του José Sanchis Sinisterra “Ay, Carmela!”, το οποίο έχει ως αφετηρία του το ερώτημα: Τι μπορεί να συμβεί όταν βρεθείς στη λάθος πλευρά της ιστορίας; Και πόσα είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις για την ελευθερία (σου); Ένα μανιφέστο κατά της βαρβαρότητας, γεμάτο ευαισθησία και χιούμορ.

Πρόκειται για ένα αντιπολεμικό, έντονα αλληγορικό έργο, που διαδραματίζεται κατά την περίοδο του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Πρωταγωνιστές, δύο ηθοποιοί που, μέσα από την περιπέτειά τους, φωτίζουν τη συλλογική τραγωδία ενός λαού που μαστίζεται από την εμφύλια διαμάχη, την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης αντιμέτωπης με τον πόνο, τον συλλογικό αλληλοσεβασμό, την αξιοπρέπεια του καλλιτέχνη, την ανθρώπινη ευαισθησία και την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης.



ΤΡΙΤΗ 18/07

«FOR WOMEN»

Toubanaki 5tet & Chorus Ensemble

Μουσική παράσταση

με τραγούδια και ιστορίες από όλο τον κόσμο

με θέμα τη Γυναίκα.

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Τραγούδια για γυναίκες ελεύθερες πέρα από τα όρια των στερεοτύπων. Πειρατίνες, μάγισσες, γυναίκες παθιασμένες, αιρετικές, ονειροπόλες και πρωτοπόρες. Γυναίκες που ερωτεύονται, που πονούν, που θρηνούν, που ονειρεύονται, που

επαναστατούν και ανασταίνονται. Το For Women δημιουργήθηκε από τη World Jazz βοκαλίστρια και ερευνήτρια Αγγελική Τουμπανάκη με στόχο να τιμήσει και να αφηγηθεί τις ιστορίες ξεχωριστών γυναικών που ενέπνευσαν συνθέτες ανά τον κόσμο και έγιναν τραγούδια στις μουσικές παραδόσεις των λαών.

Δεξιοτέχνες της παραδοσιακής και τζαζ μουσικής, βοκαλίστριες, ηθοποιοί, χορευτές, δημιουργούν ένα πολυδιάστατο σύμπαν, με φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, λούπες και πολυφωνίες, ενώνουν ετερογενείς μουσικές, αυτοσχεδιάζουν και αλληλεπιδρούν φτιάχνοντας έναν κόσμο, αφιερωμένο στη γυναίκα την άχρονη και διαχρονική.

Γιώργος Μακρής, γκάιντα, φλογέρες, καβάλ, Γρηγόρης Ντάνης, κιθάρα,

Απόστολος Καλτσάς, μπάσο, loops,

Ηλίας Δουμάνης, τύμπανα, pads, sound design,

Αγγελική Τουμπανάκη, φωνή, loops, Fx

For Women Vocal Ensemble:

Βακάλη Γεωργία, Γαΐτη Θέκλα,

Καραμέρη Χρυσιάννα, Μπασακάρου Αλκμήνη, Κωνσταντέλλου Βασιλική, Παπαθανασίου Μαριάννα, Προκοπίου

Ζωή, Σαββάκη Θεοδοσία

Σκηνοθετική επιμέλεια: Ελένη Ευθυμίου. Φωνητική Προετοιμασία του φωνητικού συνόλου: Αγγελική Τουμπανάκη &

Ζωή Προκοπίου. Ενορχήστρωση Κρουστών του φωνητικού συνόλου: Πέτρος Κούρτης. Χορογραφίες – Επιμέλεια Κίνησης:

Λαμπρινή Γκόλια. Σχεδιασμός και Χειρισμός Φωτισμού: Μαρία Βενετάκη. Επιμέλεια και Χειρισμός Ήχου: Πασχάλης Κολέντσης

Με τη συνεργασία της θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (εργαστήριο μουσικών κρουστών οργάνων, μουσική ομάδα «Κρουστοδίας»)

* Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιμηθεί η μνήμη της Καλλιόπης Μουστάκα – Αετοπούλου, δωρήτριας στην πόλη του σπιτιού της, το οποίο φιλοξενεί, σύμφωνα με την επιθυμία της, το Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/07

Λεωνίδας Μπαλάφας

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας, από τους πιο ιδιαίτερους τραγουδοποιούς της γενιάς του, στο πλαίσιο περιοδείας κάνει στάση στη Ρεματιά έχοντας στις αποσκευές την τελευταία δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Αβέρτα» που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2022. Μαζί με τους μουσικούς του, θα παρουσιάσουν κομμάτια από την προσωπική του δισκογραφία, τραγούδια που δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί δισκογραφικά, και πειραγμένα τραγούδια άλλων δημιουργών. Ήχοι, rock, reggae, jazz, παραδοσιακοί, με ασταμάτητη διάθεση για πειραματισμό και αυτοσχεδιασμούς πάνω στο προσωπικό του ύφος.

Τιμή εισιτήριου: από 10€

Προπώληση :Ticketservices.gr



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 και ΣΑΒΒΑΤΟ 22/07

«Στα φτερά της πεταλούδας»

Ένα ταξίδι στη μουσική του Νίκου Κυπουργού

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Σε ένα μελωδικό ταξίδι αφιερωμένο στο έργο του Νίκου Κυπουργού, υπό τη μουσική διεύθυνση του Κώστα Ιωαννίδη, προσκαλεί το κοινό η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τα κείμενα της συναυλίας υπογράφει η Μαρία Παπαγιάννη, τη μεταγραφή για ορχήστρα πνευστών ο Μαρίνος Γαλατσινός και τη σκηνοθεσία ο Θοδωρής Αμπαζής. Στην αφήγηση ο Μανώλης Μαυροματάκης.

Μουσικές από το πλούσιο κινηματογραφικό έργο του Νίκου Κυπουργού (για ταινίες όπως οι Rom, Aenigma est, Ο δραπέτης κ.ά.), από τον περίφημο κύκλο τραγουδιών Τα μυστικά του κήπου καθώς και αυτοτελή οργανικά έργα (Silent Woman, Αναφορά στον Μόραλη, Parade) απαρτίζουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό στο χθες και στο σήμερα, στην Ανατολή και στη Δύση.



ΣΑΒΒΑΤΟ 29/07

«Αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο και Μικρασιάτικο τραγούδι»

Συναυλία με τους Μαριώ και Λάμπρο Καρελά

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Η Μαριώ, γνήσια ρεμπέτισσα που υπηρετεί το συγκεκριμένο ρεπερτόριο από τα 13 της χρόνια, συναντά στη Ρεματιά τον Λάμπρο Καρελά, έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, για να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα φτιαγμένο με οδηγό το καλό ελληνικό τραγούδι καθώς, όπως λένε «τα καλά τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ».

Μαζί τους οι μουσικοί: Δημήτρης Λίβανος (μπουζούκι), Παναγιώτης Παπαγεωργίου (πιάνο), Αντώνης Κουτελιέρης (κιθάρα), Γιάννης Παππάς (βιολί) και Νώντας Κυριακόπουλος (μπάσο).



ΔΕΥΤΕΡΑ 31/7

«Περιοδεία εντός…»

Συναυλία με τους Κώστα Λειβαδά και Ανδριάννα Μπάμπαλη

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Ο Κώστας Λειβαδάς, ένας από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς της γενιάς μας, με δεκάδες γνωστά τραγούδια για περισσότερα από είκοσι χρόνια, μαζί με το καλλιτεχνικό του alter ego, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, υπόσχονται να μαγέψουν το κοινό με τραγούδια από το προσωπικό τους ρεπερτόριο και αγαπημένα τους άλλων δημιουργών.

Κώστας Λειβαδάς, φωνή, πιάνο

Ανδριάνα Μπάμπαλη, φωνή, κιθάρα



25 - 30 Ιουλίου 2023

Our Festival 9

Το Our Festival ανανεώνει το ραντεβού του με το Φεστιβάλ Ρεματιάς για 9η συνεχόμενη χρονιά και μας προσκαλεί σε μία εξαήμερη γιορτή Πολιτισμού και Αλληλεγγύης. Από την Τρίτη, 25 έως και την Κυριακή, 30 Ιουλίου, οι δράσεις του Φεστιβάλ μοιράζονται στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς και στο Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο θέατρο, μουσική, χορό, performances, παραστάσεις για παιδιά, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Με ελεύθερη είσοδο και με πρόσβαση για ΑμεΑ, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, το 9ο Our Festival συστήνεται εκ νέου στο κοινό του, ύστερα από οχτώ διοργανώσεις, με τη συμμετοχή 162 δράσεων και 796 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



ΤΕΤΑΡΤΗ 2/08

ΓΙΑΓΚΙΝHΔΕΣ

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Οι νεαροί Γιαγκίνηδες, το ρεμπέτικο - λαϊκοπαραδοσιακό σχήμα, που δημιουργήθηκε το 2019, όταν ο Σπύρος Ζήσης και ο Παναγιώτης Σικλαφίδης αποφάσισαν να μοιραστούν την αγάπη τους για τη ρεμπέτικη μουσική παίζοντας στα στενά της Θεσσαλονίκης για να αποκτήσουν από τότε εκατοντάδες φίλες και φίλους στους δρόμους των ελληνικών πόλεων και των νησιών αλλά και από τη δισκογραφία τους, φέρνουν στη Ρεματιά το εμπλουτισμένο πρόγραμμα της καλοκαιρινής τους περιοδείας και υπόσχονται μια ξεχωριστή βραδιά.

Παναγιώτης Σικλαφίδης, μπουζούκι, φωνή,

Σπύρος Ζήσης, κιθάρα, φωνή, Σπύρος Κουρουμπέτσης, κρουστά, Σάκης Πολύζος, κοντραμπάσο



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/08

«Η φαλακρή τραγουδίστρια»

του Ιονέσκο

Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία (ΘΕ.Α.Μ.Α.) - Συμπεριληπτικό Θέατρο

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Η επαγγελματική συμπεριληπτική (ανάπηρων και μη ανάπηρων ατόμων) θεατρική ομάδα ΘΕ.Α.Μ.Α. παρουσιάζει το θεατρικό έργο «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια» του Ιονέσκο σε σκηνοθεσία Σοφίας Σταυρακάκη με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) για Κ(κ)ωφά και βαρήκοα άτομα και ακουστική περιγραφή για τυφλά άτομα και άτομα με μειωμένη όραση.

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Σοφία Σταυρακάκη

Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Κουρτπαρασίδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Θένια Καρλάφτη

Φωτογραφία: Γκίκας Μελαχροινός

Βοηθός Παραγωγής: Νατάσα Γάτσιου

Φροντίστρια: Σταυρίνα Πολυδώρου

Επικοινωνία: Ζέτα Θεοδωρέλου

Διανομή (κατά σειρά εμφάνισης):

Μαίρη (υπηρέτρια): Σοφία Σταυρακάκη. Κα Σμιθ: Όλγα Νικολαΐδου. Κος Σμιθ:

Πάνος Ζουρνατζίδης. Κος Μαρτέν:

Βασίλης Οικονόμου. Κα Μαρτέν: Έλη Δρίβα.

Λοχαγός Πυροσβεστών: Ανδρέας Αντωνιάδης

Παραγωγή: ΘΕ.Α.Μ.Α. 2023

Διάρκεια: 90’



ΣΑΒΒΑΤΟ 5/08

ΒΑΣΙΛΗΣ-ΔΑΝΑΗ PARTY SUMMER EDITION

Συναυλία με έντεχνο ελληνικό τραγούδι

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Δανάη Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Προδρόμου, μετά την πετυχημένη ανοιξιάτικη συνεργασία τους, επαναλαμβάνουν το party τους σε καλοκαιρινή βερσιόν και πλαισιωμένοι από εξαιρετικούς μουσικούς παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού έντεχνου ρεπερτορίου, μαζί με δείγματα της προσωπικής τους δουλειάς και άλλων δημιουργών της νέας γενιάς.

Μαζί τους οι:

Διονύσης Θεοδώσης κλαρίνο, πνευστά,

Νίκος Σαμαράς τρομπέτα, λαούτο,

Πασχάλης Παπαζούδης πλήκτρα,

Άγης Παπαπαναγιώτου κοντραμπάσο, Μιχάλης Μπακλής ντραμς



ΔΕΥΤΕΡΑ 21/08

«Μαλλιά Κουβάρια» του Νικόλαου Λάσκαρη

Θεατρική παράσταση από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Τι συμβαίνει όταν ένας ευυπόληπτος παντρεμένος, πρέπει να φύγει για μυστική επιχείρηση, κάτω από τα μάτια μιας ζηλόφθονης συζύγου; Τι ρόλο παίζει η μυστική μάντις που διαβάζει τις τρίχες και ανακαλύπτει τις ερωτικές επιθυμίες; Πώς μπλέκουν μαζί τρεις καλοί φίλοι και οι σύζυγοί τους; Και πως ξεδιαλύνεται ένα κουβάρι παρεξηγήσεων μέσα από μια σειρά ξεκαρδιστικών επεισοδίων;

Το Δη.Πε.Θε. Ρούμελης παρουσιάζει μια ξεκαρδιστική κωμωδία που αποπνέει όλη την ατμόσφαιρα της παλιάς αστικής Αθήνας. Το “Μαλλιά Κουβάρια” έργο του Νικολάου Λάσκαρη πρωτοανέβηκε στις αθηναϊκές σκηνές το 1899.

Τοποθετημένη στην εποχή του μεσοπολέμου και της Belle Epoque, η παράσταση μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή της Αθήνας, όπου οι άνθρωποι εκδήλωναν τη δίψα τους για «γλυκιά ζωή» ανάμεσα σε δύο πολέμους.

Καταιγιστικοί διάλογοι, απανωτές παρεξηγήσεις, συζυγικές ζηλοτυπίες, σε ένα έργο που αναμετριέται με αντίστοιχα γαλλικά της εποχής, και τα καταφέρνει περίφημα.

Δραματουργική επεξεργασία: Νίκος Ορφανός

Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης

Σκηνικά: Ελίνα Δράκου

Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέβη Κουτσοθανάση

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Καστρησίου

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου ,

Art Ensemble

Ερμηνεύουν με σειρά εμφάνισης:

Κώστας Κουντουπής: Νίκος Ορφανός

Γιακουμής, υπηρέτης του: Χρήστος Σταθούσης

Αγησίλαος Τρακαράς, συνεργάτης του Κουντουπή: Φοίβος Μαρκιανός

Ευφροσύνη Κουντουπή, συζυγός του:

Σοφία Μανωλάκου

Ευγενία Χαρλούπη, πεθερά του:

Τζίνη Παπαδοπούλου

Κώστας Φουρούσης, φίλος του:

Γιάννης Δενδρινός

Μενέλαος Λουλάς, φίλος του:

Δημήτρης Καλαντζής

Μάσιγκα Λουλά, σύζυγος Μενελάου:

Λυδία Τζανουδάκη



ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08

ΧΑΪΝΗΔΕΣ

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Μια καλλιτεχνική «κολεκτίβα» που πορεύεται με συνέπεια για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, μια συλλογικότητα που «τολμά να πεθαίνει και να ανασταίνεται», οι Χαϊνηδες, με πολυσχιδή παρουσία σε συναυλίες, πανηγύρια, θεατρικές-χορευτικές παραστάσεις, δίσκους, βιβλία, κόμικς, αρθρογραφία δίνουν ραντεβού στη Ρεματιά με τους πιστούς φίλους και πιστές φίλες τους, που παρακολουθούν με αφοσίωση την ξεχωριστή πορεία τους μέσα στον χρόνο.

Αυτή η βραδιά είναι για τον Γιάννη Νόνη.

Παίζουν και τραγουδούν:

Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης,

Peter Jaques, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Νικόπουλος και Αγγελική Σύρκου.

Ηχοληψία: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Ταμείο την ημέρα της συναυλίας 13 ευρώ

Προπώληση 10 ευρώ - Viva.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08

The Beatles Live

Tribute Band

“IT WAS 60 YEARS AGO TODAY – A look back at the Beatles effect.”

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την εισβολή των Beatles στην Αμερική και την έναρξη της Beatlemania, το συγκρότημα The Beatles Live Tribute Band ύστερα από μια επιτυχημένη πορεία 20 ετών, με παραστάσεις σε διάφορες μουσικές σκηνές στην Ελλάδα, στo Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρουσιάζει το μουσικό αφιέρωμα στη δηµοφιλέστερη µουσική µπάντα όλων των εποχών, με τίτλο “It Was 60 Years Ago Today - A look back at the Beatles effect. Η μουσική παράσταση έχει διάρκεια δύο ωρών, είναι εµπλουτισµένη µε οπτικοακουστικό υλικό και υπόσχεται να μεταφέρει ζωντανά στο κοινό, τη μουσική που μεγάλωσε και λάτρεψε μια ολόκληρη γενιά σε ολόκληρο τον κόσμο.



ΣΑΒΒΑΤΟ 26/08

VANA BA AFRICA

Μουσικοχορευτική παράσταση

▶ Είσοδος ελεύθερη

Παραδοσιακή μουσική από χώρες της Αφρικής, μουσικοί, κρουστά, παραδοσιακοί χορο'ι, φαγητά, χειροτεχνίες και face painting που μας μυούν στις κουλτούρες της αφρικανικής ηπείρου.



ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08

Χρήστος Λεοντής

Επετειακή συναυλία για τα 60 χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Ο μεγάλος έλληνας συνθέτης Χρήστος Λεοντής παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλία – γιορτή, με αφορμή την συμπλήρωση των 60 χρόνων του στην ελληνική δισκογραφία, με δεκαμελή ορχήστρα που διευθύνει ο ίδιος και κεντρικό ερμηνευτή τον Μίλτο Πασχαλίδη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/08

Τα Λαϊκά της καρδιάς μας

Μουσική παράσταση με τους Ανατολή Μαργιόλα και Βασίλη Προδρόμου

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Οι συνθέσεις του Άκη Πάνου, του Γιώργου Ζαμπέτα, του Θόδωρου Δερβενιώτη, του Απόστολου Καλδάρα και άλλων σπουδαίων δημιουργών συναντούν τα λόγια του Κώστα Βίρβου, της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, του Χαράλαμπου Βασιλειάδη, του Χρήστου Κολοκοτρώνη και άλλων σε μια αξέχαστη συναυλία με το γλέντι στην πρώτη γραμμή.

Η Ανατολή Μαργιόλα και ο Βασίλης Προδρόμου με τον Δημήτρη Ρέππα στη μουσική διεύθυνση και στο μπουζούκι και άλλους εξαιρετικούς μουσικούς παρουσιάζουν ένα οδοιπορικό στο μουσικό τοπίο της μεταπολεμικής Ελλάδας. Τραγούδια που ερμήνευσαν η Μαρίκα Νίνου, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, η Πόλυ Πάνου, ο Στέλιος Καζαντζίδης και άλλοι σπουδαίοι ερμηνευτές, τραγουδισμένα από τις φωνές της Ανατολής Μαργιόλα και του Βασίλη Προδρόμου παραμένουν «σημερινά» και μας υπόσχονται μία ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

Παίζουν και τραγουδούν:

Ανατολή Μαργιόλα τραγούδι

Βασίλης Προδρόμου τραγούδι, κιθάρα

Δημήτρης Ρέππας διεύθυνση ορχήστρας, τραγούδι, μπουζούκι

Γιάννης Σταματογιάννης, μπουζούκι

Γιώργος Ζωγράφος, ακορντεόν

Αντωνία Τσολάκη, κόντρα μπάσο

Στράτος Σαμιώτης, κρουστά

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/09

«Κατά Μάρκον» - Μια ρεμπέτικη λειτουργία

Μουσικοθεατρική παράσταση

με τον Τάκη Χρυσικάκο

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος Βαμβακάρης συναντά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ Γενίτσαρη σε μια ξεχωριστή παράσταση, σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου, που ερευνά και προβάλλει τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες οι οποίες γέννησαν την παράδοση του Ρεμπέτικου και προσδιόρισαν το ύφος και το ήθος του. Αφετηρία αποτελούν οι δραματοποιημένες αφηγήσεις δύο από τους κορυφαίους ρεμπέτες, του Μάρκου Βαμβακάρη και του Μιχάλη Γενίτσαρη, από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τη δεκαετία του ’60, καθώς και άλλα αντιπροσωπευτικά κείμενα της περιόδου. Τις αφηγήσεις των δύο κορυφαίων ρεμπετών ζωντανεύει επί σκηνής ο Τάκης Χρυσικάκος, ενώ την ιστορική-μουσικολογική έρευνα υπογράφει ο Λάμπρος Λιάβας, καθηγητής εθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος στην έναρξη της παράστασης παρουσιάζει στους θεατές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλασικού Ρεμπέτικου ως ταυτότητας και μνήμης του ελληνικού μουσικού πολιτισμού αλλά και ως μέρος της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας (απόφαση UNESCO 2017).

Οι προβολές της παράστασης προέρχονται (ευγενική παραχώρηση) από πίνακες του Χρήστου Μποκόρου. Συμμετέχει επίσης ο μουσικός Νίκος Μπλουμπής .

Κείμενα - μουσική επιμέλεια: Λάμπρος Λιάβας

Σκηνοθεσία - Ερμηνεία: Τάκης Χρυσικάκος



ΣΑΒΒΑΤΟ 2/09

«Από τη Nouvelle Vague… στο Νέο Κύμα»

Μουσική παράσταση με την Ερωφίλη και την Αργυρώ Καπαρού

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Αφιέρωμα στους δημιουργούς του «νέου κύματος», του κύματος που ξεκίνησε από το Παρίσι της δεκαετίας του ΄50 ως Nouvelle Vague και ήρθε στην Ελλάδα, όπου πήρε τον τίτλο Νέο Κύμα, με τη στήριξη του δισκογραφικού παραγωγού, Αλέκου Πατσιφά. Με χαρακτηριστικό γνώρισμα του ρεύματος την αποτύπωση πιο λιτών μουσικών σχημάτων και μελωδιών πάνω σε ποιήματα, συνθέτες όπως οι Γιάννης Σπανός, Λάκης Παππάς, Νότης Μαυρουδής, Διονύσης Σαββόπουλος, Λίνος Κόκοτος και άλλοι έγραψαν, πριν τα μέσα της δεκαετίας του ΄60, επανασύστησαν στο κοινό την ελληνική ποίηση, αφήνοντας πλήθος

σημαντικών τραγουδιών στο ελληνικό ρεπερτόριο, που αγαπήθηκαν πολύ μέσα από ερμηνευτές όπως η Αρλέτα, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Πόπη Αστεριάδη, ο Λάκης Παππάς, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Γιώργος Ζωγράφος , η Ρένα Κουμιώτη και άλλοι.

Η παράσταση μέσα από τις ερμηνείες της Ερωφίλης και της Αργυρώς Καπαρού παρουσιάζει τα τραγούδια – διαμάντια αυτής της περιόδου, ενώ η ηθοποιός Άννα Ψαρρά αφηγείται το χρονικό του Νέου Κύματος και τη δράση των δημιουργών του. Η πιανίστα Ευαγγελία Μαυρίδου, συνοδεύει τις ερμηνεύτριες, με τον ίδιο λιτό τρόπο που επιβάλλει το είδος.

Ερμηνεύουν οι Ερωφίλη, Αργυρώ Καπαρού

Επιμέλεια κειμένων – αφήγηση η ηθοποιός

Άννα Ψαρρά

Στο πιάνο ο Κώστας Γιαννάκης



ΚΥΡΙΑΚΗ 3/09

«Το καρναβάλι των ζωών»

Παιδική μουσικο-θεατρική παράσταση

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

H εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ και ο Χρήστος Τριπόδης παρουσιάζουν το διασημότερο μουσικό παραμύθι που έχει γραφτεί για παιδιά: «Το Καρναβάλι των Ζώων» (Le Carnaval des animaux) του Camille Saint-Saëns. Μία ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, μουσικών στο πιάνο, βιολί, φλάουτο βιολοντσέλο και κρουστά, καθώς και χορευτών μας ταξιδεύουν στον υπέροχο κόσμο της κλασικής μουσικής, μέσα από ένα παραμύθι που παίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το έργο παρουσιάζεται σε ενορχήστρωση του Αλέξανδρου Γκόνη, σε μεταγραφή για πιάνο, βιολί, φλάουτο, βιολοντσέλο, κλαρινέτο σαξόφωνο, κρουστά και κείμενο του Γιώργου Γαλίτη. Πρόκειται για μία θεατρική προσέγγιση του μουσικού έργου, με τραγούδια βασισμένα στις κλασικές μελωδίες του συνθέτη, χορογραφίες, διαδραστικό παιχνίδι και θέατρο σκιών.

Σκηνοθεσία/Καλλιτεχνική Επιμέλεια:

Χρήστος Τριπόδης

Κείμενο: Γιώργος Γαλίτης

Ενορχήστρωση: Αλέξανδρος Γκόνης

Σκηνικά/Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Χορογραφίες: Χριστίνα Μπίτου

Creative Agency: Gridfox

Πρωταγωνιστούν:

Ειρήνη Ψυχράμη, Λυδία Σγουράκη,

Χριστίνα Μπίτου,

Αριάννα Ζαρμακούπη

Μουσικοί:

Ηλίας Γυφτονικολός, βιολί,

Μυρτώ Ξηρουχάκη, Βιολοντσέλο, Κωνσταντίνα Βεντούρη Ρούσσου, Φλάουτο, Εύα Τσάγκλα, Πιάνο,

Ειρήνη Ψυχράμη Κρουστά - τραγούδι

Διάρκεια Παράστασης: 70’

Προπώληση: 10,00 €, Viva.gr

Γενική Είσοδος: 12,00 €

Άνεργοι / Πολύτεκνοι / ΑμεΑ / Γκρουπ άνω των 20 ατόμων: 8,00 €



ΔΕΥΤΕΡΑ 4/09

ΒΟΤΚΑ ΜΟΛΟΤΟΦ

Θεατρική παράσταση - διασκευή του Νηλ Σάιμον σε διηγήματα του Τσέχοφ

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Η εκρηκτική κωμωδία της Ελένης Ράντου, βασισμένη στη διασκευή του Νηλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Τσέχωφ, ταξιδεύει σε καλοκαιρινή περιοδεία σε πολιτιστικούς χώρους και ανοικτά θέατρα της Αττικής, παράλληλα με τις παραστάσεις στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε μία ακόμα εντυπωσιακή παραγωγή από την εταιρεία «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη.

Ο Άντον Τσέχοφ σκιαγραφεί χαρακτήρες τόσο από τα αστικά κέντρα, όσο και από την επαρχία της προεπαναστατικής Ρωσίας, μεγεθύνοντας με γλαφυρό τρόπο, αλλά πάντα με συμπάθεια, τις συνήθειες, τις εμμονές τους,

τους φόβους τους, την προσήλωσή τους στα μικροσυμφέροντά τους, την αφέλειά τους, αλλά και την πονηριά τους.

Επί σκηνής, παρελαύνουν χαρακτηριστικοί τύποι της εποχής και της κοινωνίας του: από δασκάλες και νταντάδες, μέχρι παπάδες και οδοντίατροι. Όλοι οι ήρωες παραδίδονται, πανανθρώπινοι και παντοτινοί, στην κρίση όλων μας για το «χθες», το «σήμερα» και το «αύριο». Η Ελένη Ράντου τιτλοφόρησε τη διασκευή της «Βότκα Μολότοφ», κλείνοντας το μάτι στους θεατές για τη θεατρική «έκρηξη» γέλιου και συγκίνησης που ετοιμάζονται να βιώσουν.

Διασκευή: Ελένη Ράντου

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Στον ρόλο του Τσέχοφ, ο Τάσος Χαλκιάς

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά):

Ιωάννης Απέργης, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Κατερίνα Γερονικολού, Βίβιαν Κοντομάρη, Πάνος Σταθακόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Χάρης Χιώτης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιάννης Μαθές. Σκηνικά-Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα. Βοηθοί Σκηνοθέτη: Πηνελόπη Σκαλκώτου – Λυδία Σγουράκη. Creative Agency: GRID FOX. Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης - «Μέθεξις»

Προπώληση: 15€, Viva.gr

Γενική Είσοδος: 18€

Ανέργων/Ανω των 65/Φοιτητικό: 15 €

ΤΡΙΤΗ 5/09

ΣΑΜΠΟΤΑΖ

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

«Γεννήθηκαν» στην καραντίνα… τους ένωσε η ανάγκη να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να ταξιδέψουν µακριά από το ζοφερό τώρα, στο πριν και τις µουσικές µας ρίζες, µε το βλέµµα στο µετά , µε ηλεκτρισμένο ήχο και διάθεση! Έρχονται «αρματωμένοι», µε αγαπηµένες επιτυχίες δοσμένες µέσα από τολμηρές διασκευές, αλλά και δικές τους συνθέσεις µε µμοναδικό σκοπό να σαμποτάρουν κάθε τι άκαµπτο και γκρίζο σε πείσµα των καιρών και να μας εθίσουν στις γεμάτες έντονα συναισθήµατα παραστάσεις τους! Οι SABOTAZ ήρθαν για να µείνουν!

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/09

ΘΡΑΞ ΠΑΝKC feat. BOYKOΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC είναι μουσικό σχήμα με καταγωγή απ’ τη Θράκη και συγκεκριμένα τον Έβρο. Το 2006 όταν πρωτοσχηματίστηκαν, το ύφος τους ήταν αμιγώς παραδοσιακό. Με το πέρασμα των ετών, άρχισαν να πειραματίζονται ενσωματώνοντας πιο σύγχρονη αισθητική και στοιχεία από διάφορα μουσικά είδη ανά τον κόσμο.

Οι Βουκολική Διαταραχή είναι «μια εκρηκτική χοροεσπερίδα» που ενώνει κατά τόπους παραδόσεις, μελωδίες και ρυθμούς με διάθεση για πειραματισμό, διαμορφώνει έντονα ηχητικά τοπία και δεν αφήνει καμία και κανέναν ακίνητο προ(σ)καλώντας επίδοξους πρωτοχορευτές να σύρουν τον χορό.

Συναντιούνται στη Ρεματιά και μας δίνουν ραντεβού στους κοινούς μας τόπους, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά την ροκ παράδοση.

Οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC είναι:

Bαΐτσης Χαρακοπίδης, γκάϊντα, καβάλ, φωνητικά

Γιώργος Σταυρίδης, νταούλι, φωνητικά

Πάνος Γκίνης, μπάσο, κιθάρα

Μάρκος Κουτσιανάς, ηχητική επιμέλεια

Από Βουκολική Διαταραχή πάσχουν οι:

Έλενα Αβραμιώτη, τραγούδι, βιολί

Φίλιππος Φασούλας, κλαρίνο, τραγούδι

Γιωργής Σηφάκης, ηλεκτρικό λαούτο

Βασίλης Γιαννούσης, ηλεκτρικό μπάσο, φωνή

Χρήστος Παπάς-Κρεμμύδας, τυμπανοκρουσίες, δηλώσεις

Γιάννης Διδασκάλου, Τραγόκερως και λοιπά πλάσματα

Τιμή εισιτήριου: 10€ - 13€ – 15€

Προπώληση : Ticketservices.gr



ΠΕΜΠΤΗ 7/09

ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Οι Κοινοί Θνητοί είναι ένα συγκρότημα από το Αλιβέρι Ευβοίας, που όπως λένε, η μουσική τους δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο είδος, είναι μια μίξη rock - hip hop με παραδοσιακά στοιχεία, ενώ η η στιχουργική τους στοχεύει στην δημιουργία κοινωνικού προβληματισμού. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και καινοτόμα συγκροτήματα της εγχώριας μουσικής σκηνής, δεν πιστεύουν «πως η τέχνη θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά πως με σύμμαχο την τέχνη η αλλαγή του κόσμου αποκτά ρυθμό» και μας προσκαλούν σε μια μεγάλη γιορτή «για ‘‘ψαγμένα’’ παιδιά».



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/09

Ελένη Τσαλιγοπούλου

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ύστερα από μία πορεία που μετρά πια 30 χρόνια ιδιαίτερα επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, επιλέγει φέτος να παρουσιάσει τις πιο ξεχωριστές στιγμές της σε καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Η σπουδαία ελληνική μουσική παράδοση, από τα δημοτικά της Νάουσας μέχρι τα διαχρονικά νησιώτικα, συνδυάζεται αριστοτεχνικά με κορυφαία λαϊκά, ρεμπέτικα και σμυρναίικα τραγούδια των μεγαλύτερων συνθετών μας, φτάνοντας μέχρι το δισκογραφικό της παρόν και τις σύγχρονες διασκευές των τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα από τον τελευταίο δίσκο της, που είναι αφιερωμένος στον μεγάλο συνθέτη. Από το πρόγραμμα της βραδιάς δεν θα λείψουν και τα εμβληματικά τραγούδια που αγαπήσαμε από τη φωνή της σε πρώτη εκτέλεση.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, φωνή,

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου: κιθάρες, Απόστολος Τσαρδάκας: κανονάκι,

Γιάννης Πούλιος: βιολί,

Ταξιάρχης Γεωργούλης: ούτι, μπουζούκι,

Άγης Παπαπαναγιώτου: μπάσο,

Βασίλης Γιασλακιώτης: τύμπανα,

Τάκης Σπυρόπουλος: ηχοληψία,

Μαρία Αθανασοπούλου: φωτισμοί,

Οργάνωση Παραγωγής: Musayeta Entertainment

Management: PROSPERO

Τιμή εισιτήριου: 15€

Προπώληση : Ticketservices.gr



ΣΑΒΒΑΤΟ 9/09

Μελίνα Κανά

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Η Μελίνα Κανά, πιο ανανεωμένη από ποτέ, μετά από έναν κύκλο συνεχόμενων sold out εμφανίσεων στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, παρέα με τον Αλέξανδρο Δάικο, έρχεται να μας διασκεδάσει τις καλοκαιρινές νύχτες. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, υπόσχεται να μας οδηγήσει και πάλι σ’ έναν κόσμο μεταξωτό με απάτητα βουνά, με ξωτικά κι αερικά, με σαλαμάνδρες κι αφρισμένες μπύρες, σ’ έναν κόσμο που «Αξίζει» κι έχει «Σπίθα». Στις αποσκευές της φέρνει ακόμα τραγούδια - σταθμούς από τις συνεργασίες της με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Σωκράτη Μάλαμα και τα πολυτιμότερα δείγματα της δισκογραφίας της, παρέα με κλασικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου. Μαζί της ο Αλέξανδρος Δάικος, ένας τραγουδοποιός της νέας γενιάς, ο οποίος έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Τραγουδιστές: Μελίνα Κανά,

Αλέξανδρος Δάικος

Μουσικοί: Θανάσης Γιαννίτσας (μπάσο), Πάνος Γεωργακόπουλος (κρουστά), Χρυσόστομος Καραντωνίου (κιθάρες), Χρήστος Κυριαζής (πνευστά),

Παύλος Μπατσικούρας (βιολί),

Θοδωρής Στούγιος (μπουζούκι)

Ενορχήστρωση: Χρυσόστομος Καραντωνίου

Επιμέλεια ήχου: Μανώλης Κουταλίδης

Οργάνωση - εκτέλεση παραγωγής: Solar Productions Athens E.E.

Τιμή Εισιτηρίου: 15€

Προπώληση: 13€, Ticketservices.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/09

Περιοδεύων Θίασος

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Η μυθοπλασία συναντά το ντοκουμέντο σε μια σκοτεινή κωμωδία πάνω στις πολλαπλές περιπέτειες του Εθνικού Διχασμού και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ο Περιοδεύων Θίασος είναι ένα νέο θεατρικό έργο από τη βραβευμένη ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Ελεάνα Γεωργούλη, υπό τις πρωτότυπες μουσικές του Θάνου Κοσμίδη των Burger Project. Στο ρόλο του Γελωτοποιού, ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Μέσα από ένα παράδοξο βαριετέ καταστρώματος, η παράσταση ταξιδεύει στο χρόνο, διατρέχοντας τα πολιτικά αδιέξοδα που καταβροχθίζουν τη χώρα μας, αγγίζοντας άλλοτε βλάσφημα και άλλοτε ιλαρά τα αποτρόπαια του κόσμου που συνεχίζουν να κυριαρχούν.

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2022, του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η παράσταση παρουσιάστηκε στις 6 και 7 Αυγούστου 2022 στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου.

Σκηνοθεσία, Πρωτότυπο Κείμενο, Κίνηση: Ελεάνα Γεωργούλη

Ερμηνεία: Γιάννης Ασκάρογλου, Γεράσιμος Γεννατάς, Μάρια Φλωράτου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Θάνος Κοσμίδης

Σκηνογραφία, κοστούμια: Γιώργος Τρικκαλιώτης

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Video design: Χρυσάνθη Μπαδέκα

Promo Trailer: Αλέξης Ζαφειράκης

Μουσικοί επί σκηνής: Γεράσιμος Γεννατάς (κλαρινέτο), Μάρια Φλωράτου (κοντραμπάσο), Γιάννης Ασκάρογλου (κρουστά)

Βοηθός Σκηνοθέτη: Θεοδόσης Τανής

Βοηθός Εκτέλεσης Παραγωγής: Ελένη Σταυροπούλου, Ιόλη Μπέη Κωνσταντινίδη

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Οργάνωση παραγωγής: Retrospectiva Productions ΑΜΚΕ & Άνοιγμα ΑΜΚΕ

ΤΡΙΤΗ 12 και ΤΕΤΑΡΤΗ 13/09

ΕΚΑΒΗ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ

Θεατρική παράσταση από τον θεατρικό οργανισμό KMTD Productions

▶ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Με την Ελένη Κοκκίδου στον ρόλο της Εκάβης και έναν πολυμελή θίασο εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών, τη νέα μετάφραση της Ελένης Βαροπούλου, σε σκηνοθεσία της Ιώς Βουλγαράκη, το διαχρονικό έργο του Ευριπίδη, που καταγράφει την αποκτήνωση του ανθρώπου που μπορεί να προκαλέσει ο πόλεμος, έρχεται εικοσιτέσσερις αιώνες μετά να ανοίξει μια τολμηρή διαλεκτική με το σήμερα.

Ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά)

Ταλθύβιος: Ιωσήφ Ιωσηφίδης

Πολυξένη: Μαρίνα Καλογήρου

Εκάβη: Ελένη Κοκκίδου

Οδυσσέας: Θανάσης Κουρλαμπάς

Πολύδωρος: Ερρίκος Μηλιάρης

Θεράπαινα: Ηλεάνα Μπάλλα

Πολυμήστορας: Άκης Σακελλαρίου

Αγαμέμνονας: Αλέκος Συσσοβίτης

ΧΟΡΟΣ (με αλφαβητική σειρά)

Ασημίνα Αναστασοπούλου,

Άρτεμις Βαβάτσικα (μουσικός επί σκηνής), Ελισσάβετ Γιαννοπούλου,

Μαρία Κωνσταντά, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Λυγερή Μητροπούλου, Ειρήνη Μπούνταλη, Χρύσα Τουμανίδου, Αμαλία Τσεκούρα

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Μετάφραση: Ελένη Βαροπούλου

Σκηνικά/Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Κίνηση: Χαρά Κότσαλη

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Α΄ Βοηθός σκηνοθέτιδας: Μάγια Κυριαζή

Β΄ Βοηθός σκηνοθέτιδας: Ιωάννης Τσιπτσής

Βοηθός σκηνογράφου/ενδυματολόγου: Δημοσθένης Κλιμενώφ

Φωτογραφίες παράστασης:

Κική Παπαδοπούλου

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Olga Falei

και Νίκη Οβάκογλου

Teaser σύλληψη – σκηνοθεσία: Κική Παπαδοπούλου

Κάμερα/drone/μοντάζ:

Σταμάτης Γεροχριστοδούλου

Διάρκεια: 90 λεπτά

Τιμή Εισιτηρίου: 20€

Μειωμένο: 17€ (Φοιτητικό, Ανέργων, Άνω των 65 ετών, Συνοδοί ΑμεΑ*, Παιδικό από 6 έως 12 ετών)

*η είσοδος στα άτομα με κινητικά προβλήματα είναι δωρεάν

Προπώληση Viva.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/09

Ταρτούφος του Μολιέρου

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Τετρακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Μολιέρου και οι λεγόμενες “σκοτεινές” κωμωδίες του, εξακολουθούν να διασκεδάζουν το κοινό και να εμπνέουν γενιές σκηνοθετών για καινούριες, ανατρεπτικές παραστάσεις. Ο σκηνοθέτης, που έχει δουλέψει ιδιαίτερα πάνω στο έργο του Μολιέρου κατά το παρελθόν, με έναν θίασο εννιά ηθοποιών, την παρουσία σημαντικών καλλιτεχνικών συντελεστών, τη μετάφραση του Ανδρέα Στάϊκου και το τελικό κείμενο της παράστασης που διαμόρφωσε ο ίδιος, μένει πιστός στο πνεύμα του έργου, απορροφά υλικό από την εξωφρενική σύγχρονη πραγματικότητα, και τέλος τα τραγούδια του Έλβις Πρίσλεϊ, που χρησιμοποιούνται ως μέσο αποπλάνησης…

Μετάφραση: Ανδρέας Στάϊκος

Κείμενο, σκηνοθεσία: Γιάννης Νταλιάνης

Σκηνικά, κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική: Κώστας Λώλος

Κίνηση, χορογραφία: Ιωάννα Αποστόλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Σταύρου

Ταρτούφος: Μάνος Καρατζογιάννης

Οργκόν: Θανάσης Βλαβιανός

Ελμίρα: Ελίζα Σκολίδη

Ντορίν: Αγγελική Μαρίνου

Κλεάνθης: Γιώργος Κορομπίλης

Μαριάννα: Μέγκι Σούλι

Δάμις: Κωνσταντίνος Ζωγράφος

Κυρία Περνέλ: Χριστίνα Θεοδωροπούλου

Ακάκιος: Θωμάς Σιέκας

Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.



ΣΑΒΒΑΤΟ 16/09

«Ο Πέτρος, ο Λύκος και η Κάρμεν…»

The Underground Υouth Orchestra

Αφήγηση: Κάρμεν Ρουγγέρη

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIVA.GR

Μια μουσική διαδρομή από την Κάρμεν του Μπιζέ στον Πέτρο και Λύκο του Προκόφιεφ με οδηγό την Κάρμεν Ρουγγέρη.

Συμμετέχουν

Κάρμεν Ρουγγέρη, αφήγηση

Στάθης Καραπάνος, διεύθυνση

The Underground Youth Orchestra



ΚΥΡΙΑΚΗ 17/09

ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

▶ Είσοδος ελεύθερη

Μουσική και χορός σε ρετρό ύφος

από τις δεκαετίες των ‘60 και ‘70.



ΤΡΙΤΗ 19/9

Πολύ κακό για το τίποτα του Ουϊλλιαμ Σαίξπηρ

Θεατρική ομάδα

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

«Το τρίτο κουδούνι»

▶ Είσοδος ελεύθερη

Το έργο, γραμμένο το 1598 από τον νεαρό Σαίξπηρ, εκτυλίσσεται στην Αναγεννησιακή Σικελία. Δύο νέες κοπέλες, η μία στον αγώνα για τον εκλεκτό της καρδιάς της, η άλλη δηλωμένη κατά του έγγαμου βίου. Δυο νέοι που μόλις επέστρεψαν από τον πόλεμο, ο ένας αναζητώντας τον έρωτα, ο άλλος ορκισμένος εργένης. Ένας χορός με μάσκες και αμέτρητες παρεξηγήσεις, με αποτέλεσμα όλο αυτό να αποδειχθεί ότι δεν ήταν παρά «πολύ κακό για το τίποτα». Η θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Το τρίτο κουδούνι» δημιουργήθηκε το 2004 μετά από παρότρυνση του τότε προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, αείμνηστου Γιώργου Καλκάνη και έχει ανεβάσει δεκάδες παραστάσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Διανομή

Δον Πέτρος: Γκίκας Παναγιώτης

Δον Ιωάννης: Καββαδάς Σπύρος

Κλαύδιος: Πούλος Παναγιώτης

Λεονάτος: Μουντούρης Αντώνης

Ηρώ, κόρη του Λεονάτου: Μαρνέρη Ευαγγελία

Αντώνιος, αδελφός του Λεονάτου: Αποστολάκης Ιωάννης

Βενέδικτος: Καλαντώνης Φρίξος

Μαργαρίτα, ακόλουθος της Ηρώς:

Βερονίκη Νικολέττα

Ούρσουλα, ακόλουθος της Ηρώς:

Ξηρουχάκη Άννα

Βεατρίκη, ξαδέλφη της Ηρώς:

Αραούζου Ελένη

Βαλτάσαρ: Πέτλης Άγγελος

Κόνραντ: Νέζης Παναγιώτης

Μπεκράκιος: Κοντογιάννης Οδυσσέας

Σκυλόμουρος: Σιμεόνοβ Πέταρ

Ξινίων: Γαλαίος Σωτήρης

Ιερέας Φράνσις: Ράπτης Αριστείδης

Α’ Φύλακας: Καλόφωνος Βασίλης

Β’ Φύλακας: Σπανόπουλος Γιώργος

Γ’ Φύλακας: Τσουκαλά Μαριλίτα

Αγγελιοφόρος, Φύλακας: Κρητικού Αδαμαντία

Μετάφραση: Μπελιές Ερρίκος

Κίνηση, Επιμέλεια μουσικής: Βασιλοπούλου Βίκυ

Σκηνογραφία, Ζωγραφική σκηνικού: Μπατή Ελίνα, Χαλκιαδάκη Τζωρτζίνα, Πανουτσοπούλου Μαριέττα, Τσουκαλά Μαριλίτα

Βοηθός σκηνοθέτη: Σιμεόνοβ Πέταρ

Σκηνοθεσία, κοστούμια: Σπηλιόπουλος Παναγιώτης



ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9

«Μαύρο μου χελιδόνι»

Παραμύθια και Τραγούδια

Παναγιώτης Τερζάκης & Εύη Γεροκώστα

Σύλλογος Προστασίας της Ρεματιάς

▶ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ιστορίες και τραγούδια μαγείας, αγάπης, αναζήτησης, νόστου. Ιστορίες και τραγούδια για τη Φύση. Η βαθιά, δυναμική φωνή του Παναγιώτη Τερζάκη και η συναρπαστική αφήγηση της παραμυθούς Εύης Γεροκώστα με τη συνοδεία της λύρας και των κρουστών γίνονται οδηγός σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τρυφερούς σκοπούς και παραδοσιακές μελωδίες από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο. Ένα ταξίδι που , τελειώνει ποτέ…

Παναγιώτης Τερζάκης, τραγούδι, κιθάρα

Εύη Γεροκώστα, αφήγηση

Γιώργης Βροντινάκης, λύρα, λαούτο

Νάνσυ Αγγελάκη, κρουστά

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά άνω των 8 ετών και σε ενήλικες.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 6/07

Το Φεστιβάλ ΔΡΑΜΑΣ Ταξιδεύει

Cine Αθηνά

Σολωμού 18, Χαλάνδρι

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την περαιτέρω προβολή της μικρού μήκους εντάσσει στον ετήσιο προγραμματισμό του τη διοργάνωση προβολών ταινιών μικρού μήκους σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εδώ και είκοσι πέντε χρόνια, οι βραβευμένες και διακριθείσες ταινίες του ετήσιου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, εντάσσονται σ’ ένα «μακρύ ταξίδι» επαφής με το κινηματογραφόφιλο κοινό, που κάθε χρόνο αποδεικνύει το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του για το «μικρό».

Η θέση του Φεστιβάλ Δράμας στο εγχώριο κινηματογραφικό τοπίο, ως το κορυφαίο φεστιβάλ στο είδος του, αλλά και η διεθνής του αναγνώριση συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των «ταξιδιών» του, που κύριο σκοπό έχουν την προβολή και διάδοση του έργου των νέων κινηματογραφιστών.

Ώρα Έναρξης: 21:30



Η Τέχνη στις γειτονιές του Χαλανδρίου

(εκδηλώσεις Ιουλίου)



Σάββατο 24/07, 20.30

Παράσταση Καραγκιόζη

Πέτρινη Πλατεία Αγράμπελης & Ηρακλείτου

Τετάρτη 28/06, 20.30

Παράσταση καραγκιόζη

Πάρκο Συνοικισμού

Παρασκευή 30/07, 19.00 -21.00

Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου

5o Δημοτικό Σχολείο, Βριλησσίων

Σάββατο 1/07, 20.30

Ρεμπέτικο σχήμα «Γιαρές»

Πάρκο ΦΟΤ, Ιωαννίνων & Τυμφρηστού

Σάββατο 1/07, 18.30-21.00

Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου

5ο Δημοτικό Σχολείο, Βριλησσίων 2

Κυριακή 2/07, 20.00

Φιλαρμονική Ορχήστρα

Πάτημα Χαλανδρίου, Πέτρινη πλατεία

Κυριακή 2/07, 11.30-12.30

και 19.00-21.30

Φεστιβάλ κουκλοθεάτρου

5o Δημοτικό Σχολείο, Βριλησσίων 2

Παρασκευή 7/07, 20.00

Φιλαρμονική Ορχήστρα

Πλατεία Κιοσσέ

Κυριακή 9/07, 20.00

Φιλαρμονική Ορχήστρα

Πάρκο Συνοικισμού, Μ. Ασίας