FKA twigs: Συμμετέχει στην παγκόσμια καμπάνια κατά της ενδοοικογενειακής βίας «Join The Chorus»

Η FKA twigs εντάχθηκε σε νέα παγκόσμια καμπάνια για τον τερματισμό της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας.



H Αγγλίδα τραγουδίστρια και δισκογραφική παραγωγός εμφανίζεται σε βίντεο κινουμένων σχεδίων στο πλαίσιο νέας πρωτοβουλίας, με τίτλο «Join The Chorus», που ξεκίνησε από την οργάνωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας NO MORE Foundation, τη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας και τη διαφημιστική εταιρεία GentleForces.



Στο βίντεο, η FKA twigs ζητεί συλλογική δράση για να σταματήσει και να προληφθεί η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. «Σπίτι. Θα πρέπει να είναι ένας χώρος όπου όλοι νιώθουμε ασφαλείς » λέει. «Αλλά για κάποιες, το σπίτι μπορεί να είναι ένα επικίνδυνο μέρος χωρίς διαφυγή. Αλλά ενώ μια φωνή μπορεί να μην ακούγεται, μια χορωδία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε να απελευθερωθούν όσες έχουν πληγεί από ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία ».

Η τραγουδίστρια ανάρτησε το βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram και έγραψε: «Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο περισσότερο σπάμε τη σιωπή γύρω από την ενδοοικογενειακή και τη σεξουαλική βία. Είμαι περήφανη για το #JoinTheChorus για την υποστήριξη όσων έχουν επιζήσει».



Ηθοποιοί παίρνουν επίσης μέρος στην καμπάνια με διαφορετικά βίντεο αλλά το ίδιο μήνυμα.



Η τραγουδίστρια μίλησε στο παρελθόν για τη δική της εμπειρία ενδοοικογενειακής κακοποίησης, καταγγέλλοντας επίθεση, σεξουαλική κακοποίηση και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας σε μήνυση του 2020 κατά του πρώην συντρόφου της, ηθοποιού Σάια ΛεΜπαφ.



«Είναι θαύμα που βγήκα ζωντανή» είπε πρόσφατα για την κακοποίηση. «Αυτό είναι το θέμα με την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, την ενδοοικογενειακή βία, ότι είναι μια πραγματική σταδιακή διαδικασία βήμα προς βήμα για να φτάσεις κάποιον σε ένα μέρος όπου χάνει τον εαυτό του τόσο πολύ που αποδέχεται ή αισθάνεται ότι του αξίζει να του φέρονται με αυτόν τον τρόπο» ανέφερε.



Η καμπάνια «Join The Chorus» θα παράσχει εργαλεία σε κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και πολίτες σε 54 χώρες για την αντιμετώπιση της αύξησης της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ