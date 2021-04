«For Electra’s Love»: Νέα διεθνής διάκριση για την ταινία μικρού μήκους στα MLC Awards της Αμερικής

Μετά την διάκριση του Τάκη Παπαματθαίου στην Αμερική το 2016 για τη ερμηνεία του στην ταινία, η Έφη Κιούκη και ο Ιωάννης Μακρόπουλος κέρδισαν το βραβείο για «Outstanding Ensemble Performance» καθώς και για το μοντάζ από τον Χρήστο Μπαλτά και τον Ιωάννη Μακρόπουλο (Best Film Editing).

Το “For Electra’s Love” είναι η βραβευμένη ταινία μικρού μήκους - ντεμπούτο του Ιωάννη Μακρόπουλου.

Η ταινία

Μια γοητευτική ηθοποιός, η Ηλέκτρα, έχει την ευκαιρία να παίξει τον απαιτητικό ρόλο της τραγικής και ψυχολογικά περίπλοκης “συνονόματής” της ηρωίδας. Για να το πετύχει, πρέπει να ξεπεράσει τα πιο βαθιά μυστικά που κρύβει το παρελθόν της.

Η ταινία προσεγγίζει τον μύθο της Ηλέκτρας και της Σοφόκλειας τραγωδίας μέσα από μια μοντέρνα ψυχαναλυτική ιστορία με ισχυρά νεο-νουάρ στοιχεία.

Βραβεία και Φεστιβάλ

Το “For Electra’s Love” έχει κερδίσει 5 βραβεία, έχει λάβει 13 υποψηφιότητες για βραβεία και έχει συμμετάσχει σε 11 διεθνή φεστιβάλ σε 6 χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία, Ελλάδα, Ουκρανία, Ινδία, Φιλιππίνες).

Βραβεία:

Outstanding Ensemble Performance to EfiKiouki&Ioannis Makro in the MLC Awards (USA 2021).

Best Film Editing to Ioannis Makro & Chris Baltas in the MLC Awards (USA 2021).

Award for Best Short Film to Ioannis Makro in the Athens Marathon International Film Festival (Greece 2020).

Audience Award for Best Film to Ioannis Makro in Piraeus Film Festival (Greece 2017).

Best Supporting Actor to Takis Papammatheou in The New Classic Cinema Festival (USA 2016).

Υποψηφιότητες:

Best Film Official Selection to Ioannis Makro in the MLC Awards (USA 2021).

Best Long Short Film to Ioannis Makro in The New Classic Cinema Festival (USA 2016).

Best Innovative Film to Ioannis Makro in The New Classic Cinema Festival (USA 2016).

Best Original Screenplay to Ioannis Makro in Int. Filmmaker Festival of World Cinema, Nice (France 2017).

Best Cinematography to Chris Baltas in International Filmmaker Festival of World Cinema, Nice (France 2017).

Best Directorial Debut to Ioannis Makro in The New Classic Cinema Festival (USA 2016).

Best Leading Actor to Ioannis Makro in The New Classic Cinema Festival (USA 2016).

Best Leading Actress to EfiKiouki in iChill Film Festival (Philippines 2016).

Οι συντελεστές

Το “For Electra’sLove” είναι σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ιωάννη Μακρόπουλου. Η πρωτότυπη μουσική είναι του Μάριου Στρόφαλη.

Η Έφη Κιούκη πρωταγωνιστεί στον ρόλο της “Ηλέκτρας”. Οι Τάκης Παπαματθαίου και Ιωάννης Μακρόπουλος συμπρωταγωνιστούν.

Ο Χρήστος Μπαλτάς είναι ο διευθυντής φωτογραφίας και έκανε το μοντάζ σε συνεργασία με τον Ιωάννη Μακρόπουλο. Ο Αντώνης Τολάκης είναι ο βοηθός σκηνοθέτης.