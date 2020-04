Οι «Κυριακές στην Τεχνόπολη» έρχονται σπίτι σου!

Οι Κυριακές στην Τεχνόπολη, ο αγαπημένος θεσμός που επέστρεψε δυναμικά τον Μάρτιο του 2020, ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό, οικογένειες με παιδιά από 4 έως 11 ετών), αυτήν τη φορά μέσα από συναρπαστικές δράσεις στις οποίες έχουν όλοι πρόσβαση μέσω διαδικτύου!





Η Κυριακή 12 Απριλίου έχει θέμα «Athens for all» και είναι αφιερωμένη στην πόλη της Αθήνας για δύο σημαντικούς λόγους: το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου επιθυμεί έτσι να τιμήσει την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων που γιορτάζεται κάθε χρόνο τη 18η Απριλίου, αλλά και να μνημονεύσει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Το Παιδί η Πόλη και τα Μνημεία» που εφέτος κλείνει 4 χρόνια δραστηριότητας και έχει αναδείξει τα μνημεία και τα τοπόσημα της πόλης μέσα από τα μάτια των μαθητών του Δήμου της Αθήνας.



Συγκεκριμένα, η 18η Απριλίου 2020, όπως και κάθε χρόνο, έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) ως η Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών (International Day for Monuments and Sites). Η επέτειος αυτή έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στο σημαντικό θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για τον σκοπό αυτό διοργανώνονται σ' όλο τον κόσμο κάθε μορφής εκδηλώσεις, με τις οποίες επιδιώκεται όχι μόνο να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό η σημασία των μνημείων κάθε χώρας και τα προβλήματά τους, αλλά και να προωθηθεί η υπόθεση της προστασίας και ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή.



Μέσα από απίθανες online δράσεις και με τη βοήθεια των ανθρώπων του Μουσείου, γονείς και παιδιά από 4 έως 11 ετών θα ανακαλύψουν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο την πόλη τους, τα σημαντικά μνημεία της, τη γειτονιά τους και βέβαια την Τεχνόπολη που σήμερα στεγάζεται στους χώρους ενός παλιού εργοστασίου φωταερίου που αποτελεί ένα σπάνιο μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς.



Έτσι, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Αθήνα και τα μνημεία της, να ανακαλύψουν την αξία που έχει να τα επισκεπτόμαστε, να τα προστατεύουμε και να τα αγαπάμε!



Οι online δράσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

Χρωματίζω την Αθήνα



Δημιουργική δραστηριότητα online για παιδιά από 4 ετών



Έχεις επισκεφτεί την Ακρόπολη, τι χρώμα έχει ο Παρθενώνας; Αναρωτήθηκες ποτέ τι χρώμα έχουν οι καμινάδες στο Γκάζι; Αλήθεια, τι χρώματα κρύβονται στον Εθνικό Κήπο;



Οι μικροί μας φίλοι ανακαλύπτουν μέσα από ασπρόμαυρες φωτογραφίες την Αθήνα, μαθαίνουν γι αυτήν και καλούνται είτε να τις εκτυπώσουν, είτε να τις επεξεργαστούν για να γεμίσουν τα τοπία της και τα μνημεία της με χρώματα!



*Τα σκίτσα δημιουργήθηκαν από τον εικαστικό Γεράσιμο Αβλάμη

Η πόλη από το παράθυρό σου



Εικαστικό εργαστήριο online για παιδιά από 6 ετών



Τι βλέπεις από το παράθυρό σου; Πώς είναι η γειτονιά σου;

Τράβηξε φωτογραφία το κομμάτι της γειτονιάς σου που ξεχωρίζει από το παράθυρό σου ή ζωγράφισε αυτό που βλέπεις κι όχι μόνο... Ακολούθησε τις οδηγίες και γέμισε ένα χάρτινο κουτί από παπούτσια με ζωγραφιές και κολλάζ για να αποτυπώσεις ό,τι βλέπεις από το παράθυρό σου!



*Σχεδιασμός περιεχομένου: Γεωργία Λαζάρου. Γραφιστική επιμέλεια: Άλκηστις Τσίκου



Μπάουχαους in house!



Εικαστικό εργαστήριο online για παιδιά από 8 ετών



Τι ήταν η Σχολή του Μπάουχαους; Τι σχέση έχει με τις καλές τέχνες και την αρχιτεκτονική; Αλήθεια πού τη συναντάμε στην πόλη της Αθήνας;



Σχεδιάζουμε τη φανταστική πόλη μας σύμφωνα με τις αρχές του Μπάουχαους, τη χρωματίζουμε, την κόβουμε σε κομμάτια και τα «ενώνουμε» ξανά για να της δώσουμε τρισδιάστατη μορφή! Εσύ θα ήθελες να ζεις σε μία τέτοια πόλη;



*Σχεδιασμός περιεχομένου: Γεωργία Λαζάρου. Γραφιστική επιμέλεια: Άλκηστις Τσίκου

Μία πόλη στο σκοτάδι



Θεατρική παράσταση online για παιδιά από 6 ετών



Ο ντετέκτιβ Φώτης Μαυρίδης αναλαμβάνει να εξιχνιάσει άλλο ένα δύσκολο μυστήριο… γιατί στην πόλη δεν υπάρχει πλέον φως!



Ανακάλυψε μαζί του κρυμμένα μυστικά και λύσε το μυστήριο. Αντέχεις την αλήθεια;



Η παράσταση «Μία πόλη στο σκοτάδι» διακρίθηκε στον διαγωνισμό δραματοποίησης παραμυθιού «Το Θέατρο στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου» που διοργανώθηκε το 2015, όπου απέσπασε βραβείο πρωτότυπης σύνθεσης και ερμηνείας.



*Συντελεστές της παράστασης «Μία πόλη στο σκοτάδι»:



Κείμενο: Χρήστος Χριστόπουλος

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ντόβολου

Ερμηνεία: Σοφία Νικολοπούλου, Χρήστος Χριστόπουλος

Αθηνόμετρο



Quiz για ενήλικες και παιδιά από 8 ετών



Πού βρίσκεται το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας; Το κελί του Παπαδιαμάντη; Πως λέγονται τα εμβληματικά κυλινδρικά κτίρια του παλιού εργοστασίου φωταερίου;



Μικροί και μεγάλοι διασκεδάζουν με το Αθήνομετρο, ένα quiz που δημιουργήθηκε από την ομάδα του Προγράμματος: Το παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία και έχει έρθει να μας συναρπάσει και να «μετρήσει» πόσο καλά γνωρίζουμε την πόλη μας.



Περιηγήσου στα πιο σημαντικά τοπόσημα και μνημεία της Αθήνας και μάθε να τα ξεχωρίζεις!



*Τα σκίτσα δημιουργήθηκαν από τον εικαστικό Γεράσιμο Αβλάμη. Το φωτογραφικό υλικό: Συλλογή

Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, αρχείο Γ. Μαχαίρα

Μία σύντομη βόλτα στο Μουσείο



Ξενάγηση online στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου για ενήλικες & παιδιά άνω των 9 ετών.

Τι είναι το φωταέριο; Πώς παράγεται;



Ένα εργοστάσιο που γέμιζε με φως και ενέργεια ολόκληρη την πρωτεύουσα, ένα σπάνιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα βιομηχανικό μνημείο, ανοίγει τις πόρτες του ψηφιακά και μας καλεί να ανακαλύψουμε την ιστορία και τη λειτουργία του, τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου, τα μηχανήματα που παραμένουν μέχρι σήμερα στη θέση τους, τον ρόλο των εργαζομένων και όχι μόνο...

Δημιουργικές κάρτες και Video Games



Τώρα που ανακάλυψες τα μυστικά του εργοστασίου φωταερίου, ήρθε η ώρα να δείξεις τις γνώσεις σου παίζοντας με δημιουργικές κάρτες και video games!



Με έμπνευση το παλιό εργοστάσιο φωταερίου, τα μηχανήματα, τις συνθήκες εργασίας, τη γραμμή παραγωγής και τα επαγγέλματα, το Μουσείο προσφέρει ηλεκτρονικά μια σειρά από δημιουργικά παιχνίδια όπως κάρτες ζωγραφικής, κρυπτόλεξα, λαβυρίνθους και video games. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να βάλουν χρώμα στο εργοστάσιο, να βρουν τις κρυμμένες λέξεις που «ξεπηδούν» από το εργοστάσιο φωταερίου, να φωτίσουν την πόλη!

*Οι δράσεις θα γίνουν διαθέσιμες online από την Κυριακή στις 12 Απριλίου στις 11.00 στο επίσημο site του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.

**Η δράση «Athens for all» πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τσεχικής Κοινότητας στην Αθήνα και μέρος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων θα είναι διαθέσιμο και στην τσεχική γλώσσα. Επιπλέον, καθώς το Μουσείο είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, μέρος του περιεχομένου διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα, στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας του ΒΜΦ.



Περισσότερες πληροφορίες: www.gasmuseum.gr