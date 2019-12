Φωτογραφική «αυτοβιογραφία» από τη Rihanna

Μια βαριά φωτογραφική «αυτοβιογραφία» 500 σελίδων δώρισε εφέτος στους θαυμαστές της η Ριάνα. Αυτοβιογραφία από φωτογραφίες; Ναι. Στο πάρτι, στο Solomon R. Guggenheim, για την έκδοση του «Rihanna» από τον εκδοτικό οίκο Phaidon, η γεννημένη στα Μπαρμπέιντος σταρ της ποπ δήλωσε στο WWD: «Δεν έχω χρόνο για απομνημονεύματα».





Οι glam φωτογραφίες της που συνιστούν την έκδοση ιχνηλατούν την πορεία της από την εποχή στην οποία, νέα, την ανακάλυψαν να κάνει μαγικά πάνω στη σκηνή στα Μπαρμπέιντος και, στη συνέχεια, να κάνει άλμπουμ, τα οποία σκαρφάλωναν στην κορυφή των charts, να βγαίνει σε τουρνέ και να κάνει βήμα στον κόσμο της μόδας και των καλλυντικών.

Κι όμως. Προσφάτως βρήκε χρόνο για να ασχοληθεί και με την τέχνη: εθεάθη, τον Ιούνιο, στην Art Basel στην Ελβετία. Και, τον Οκτώβριο, στο Frieze London. Άλλωστε, ο φίλος της, ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας Χασάν Τζαμίλ, έχει δεσμούς με τον κόσμο της τέχνης: η οικογένειά του είναι πίσω από το Jameel Arts Center στο Ντουμπάι. Άρα, δεν είναι έκπληξη το ότι η φωτογραφική «αυτοβιογραφία» της εκδόθηκε από τον Phaidon, έναν εκδοτικό που έχει εκδώσει μονογραφίες για «τιτάνες» του πολιτισμού, όπως οι Λε Κορμπιζιέ, Άγκνες Μάρτιν και Μπρους Νάουμαν.





Η Ριάνα συνεργάστηκε με τους Haas Brothers για κάποια περιορισμένης κυκλοφορίας «αναλόγια» της έκδοσης: το «Rihanna: Luxury Supreme» έρχεται με ένα χρυσό αναλόγιο «Drippy and the Brain», υπογεγραμμένο από τους σχεδιαστές και την ίδια (κοστίζει 5.500 δολάρια), ενώ το κόστος της απλής έκδοσης είναι στα 150 δολάρια. Και η έκδοση «Rihanna: Ultra Luxury Supreme» κάθεται πάνω στο μαρμάρινο βάθρο «Stoner» των Haas Brothers και κόστιζε 75.000 δολάρια. Κόστιζε, γιατί αυτή η έκδοση είναι sold out.

