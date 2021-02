«Four Hundred Souls», η ιστορία της αφρικανικής Αμερικής σε έναν τόμο

Τον Αύγουστο του 2019, εγκαινιάστηκε πρωτοβουλία του The New York Times Magazine με επωνυμία «The 1619 Project», σηματοδοτώντας τα 400 χρόνια της έναρξης της δουλείας στην Αμερική. Στόχος του εγχειρήματος ( https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html ) είναι να «επαναπροσδιορίσει την ιστορία της χώρας, τοποθετώντας στον πυρήνα του εθνικού μας αφηγήματος τις συνέπειες της δουλείας και τις συνεισφορές των μαύρων Αμερικανών».

Τον Φεβρουάριο, αυτή η ιστορία θα εξερευνηθεί έτι περαιτέρω με την κυκλοφορία από τον εκδοτικό Penguin Random House του «Four Hundred Souls: A Community History of African America, 1619-2019»: «μια μοναδική, σε έναν τόμο, ιστορία των “κοινοτήτων” των Αφροαμερικανών», την οποία επιμελήθηκαν οι ιστορικοί Ibram X. Kendi (γνωστός από τα ευπώλητα «Stamped from the Beggining» και «How to be an Antiracist») και Keisha N. Blain (γνωστή από το «Set the World on Fire»).

Ενενήντα εννέα συγγραφείς συνεισέφεραν σε αυτή την ανθολογία-ορόσημο, καθένας εκ των οποίων ανέλαβε μια περίοδο πέντε χρόνων του «Four Hundred Souls», ξεκινώντας ένα χρόνο πριν το καράβι Mayflower φτάσει στις ακτές της Βόρειας Αμερικής. «Η ιστορία αρχίζει το 1619 – ένα χρόνο πριν το Mayflower – όταν το καράβι White Lion ξερνάει “περίπου 20 και κάτι Νέγρους” στις ακτές της Βιρτζίνια, εγκαινιάζοντας την αφρικανική παρουσία εκεί όπου θα γινόταν οι ΗΠΑ. Μας φέρνει στο παρόν, όταν Αφροαμερικανοί, απόγονοι εκείνων που ήταν στο White Lion και σε χιλιάδες άλλα δρομολόγια προς αυτή τη χώρα, συνεχίζουν ένα ταξίδι το οποίο ορίζουν απάνθρωπη καταπίεση, αγώνες με όραμα, εντυπωσιακά επιτεύγματα και εκατομμύρια συνηθισμένες ζωές στο διάβα μιας ασυνήθιστης ιστορίας».

Επιπλέον, πριν την κυκλοφορία του βιβλίου στις 2 Φεβρουαρίου, ο εκδοτικός οίκος έχει αναγγείλει «μια χορωδία εξαιρετικών φωνών», οι οποίες θα είναι οι αφηγητές στο audiobook «Four Hundred Souls»: Ογδόντα επτά αφηγητές, μεταξύ των οποίων οι Dr. Kendi και Dr. Blain, καθώς και η βραβευμένη με Πούλιτζερ δημιουργός του «The 1619 Project», η Nikole Hannah-Jones που, όπως αρμόζει, θα αφηγηθεί την πρώτη πενταετία «1619-1624: Arrival».

«Συλλάβαμε την ιδέα για αυτή την κοινότητα συγγραφέων που ακούγονται σαν μια χορωδία, να απαγγέλει την ιστορία της Αφρικανικής Αμερικής» εξήγησε, σε δήλωσή του στο The Root, ο Kendi. «Αυτό το audiobook των 87 φωνών είναι η όλο δύναμη και ηχηρή χορωδία που οραματιστήκαμε. Δεν έχω ακούσει βιβλίο σαν κι αυτό, ποτέ στο παρελθόν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ