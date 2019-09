Gallery Night - Η νύχτα που οι γκαλερί της Αθήνας θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τα μεσάνυχτα

Την ερχόμενη Παρασκευή οι φίλοι της τέχνης θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν νύχτα δημοφιλείς γκαλερί της Αθήνας.

Μια νύχτα γεμάτη εικαστικές εκπλήξεις υπόσχεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) και η Αrt Αthina την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου με περισσότερες από 20 γκαλερί να μένουν ανοικτές ως τα μεσάνυχτα με αφορμή το Gallery Night.

Νυχτερινή εμπειρία

Το Gallery Night είναι ο θεσμός που προσφέρει στους φίλους της τέχνης -κατοίκους και επισκέπτες της πόλης- μια διαφορετική εμπειρία, νυχτερινή, με στόχο τη γνωριμία με τις νέες εκθέσεις της σεζόν.

Το Gallery Night πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Νύχτας Πολιτισμού του Athens Culture Net. Για δεύτερη φορά το Δίκτυο Πολιτισμού Δήμου Αθηναίων με τα μέλη και τους συνεργαζόμενους φορείς του διοργανώνουν μία νύχτα γεμάτη πολιτιστικές εκδηλώσεις και να φωτίσει τις διαγενεακές σχέσεις στη σύγχρονη εποχή.

Δρώμενα στις γκαλερί και συμμετοχή του κοινού

Για παράδειγμα την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου η γκαλερί a.antonopoulou.art θα είναι ανοιχτά από τις 14:00 μέχρι τις 24:00. Η Χριστίνα Μήτρεντσε με αφορμή την ατομική της έκθεση «Hot Shots & Skoobmania» θα κάνει την performance METALIBRARY ώρα 21:30–22:30. Το κοινό καλείται να συμμετέχει, φέρνοντας ένα βιβλίο της επιλογής του, το οποίο θα του επιστραφεί.

Περισσότερες από 20 γκαλερί συμμετέχουν στο GalleryNight

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των αιθουσών τέχνης που συμμετέχουν στο GalleryNight:

Αγκάθι Κartάλος

Μηθύμνης 12, Κυψέλη

Έκθεση φωτογραφίας, Δημήτρης Γράνης: «Το εσώτερο εγώ»

Αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή

Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο

«Μωρίς Γκανής (1973 - 2019)»

Αίθουσα τέχνης Περί Τεχνών Καρτέρης

Ηροδότου 5, Κολωνάκι

Ζωγραφική – Γλυπτική: Erik Pirolt και Tom Kosmo

Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

Λεμπέση 12, Ακρόπολη

Νάντια Σκορδοπούλου, «World Connection»

Γκαλερί "7"

Σόλωνος 20, Κολωνάκι

Κωνσταντίνος Αρχανιώτης: Συγκινητική Απόσταση- εγκατάσταση

Γκαλερί Έρση

Κλεομένους 4, Κολωνάκι

Τάσσος Παπαηλιού – Χόρχε Μπουκάι

Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Πλ. Κολωνακίου 20

Δημήτρης Χαντζόπουλος: «Και διηγώντας τα να γελάς»

Γκαλερί CITRONNE

Πατριάρχου Ιωακείμ 19, Κολωνάκι

Έργα του Γιώργου Λάππα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΛ

Ακαδημίας 6, Κολωνάκι

Μίλτος Σκούρας: Border Line

Εικαστικός Κύκλος Σιαντή gallery

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 & Μιχαλακοπούλου, Ιλίσια

έκθεση: «Ομαδική Συνεργατών»

έκφραση-γιαννα γραμματοπουλου

Βαλαωρίτου 9α, Κολωνάκι

Ομαδική έκθεση: «Εκλεκτικές Συγγένειες»

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα

Αρματολών & Κλεφτών 48, Νεάπολη

Μανώλης Μπαμπούσης, How to repair a tear. Αλέξανδρος Παπαθανασίου, I dreamt about you last night

a.antonopoulou.art

Αριστοφάνους 20, Ψυρρή

Έκθεση της Χριστίνα Μήτρεντσε «Hot Shots & Skoobmania» και συμμετοχική performance “Metalibrary” (21:30 – 22:30)

Allouche Benias Gallery

Ακαδημίας και Κανάρη 1, Κολωνάκι

Filippos Kavakas: If you want to have sex with a Sparrow, you have to make love with a Dinosaur

Ross Bleckner: How to Survive the Present

Vicky Colombet: Landscape: A Philosophy of Form

Alma Gallery

Υψηλάντου 24, Κολωνάκι

Ντορίτα Αυγέρου & Μανούσιος Χαλακιαδάκης: Μορφές της φύσης σε πηλό και ασήμι

CAN CHRISTINA ANDROULIDAKI GALLERY

Αναγνωστοπούλου 42, Κολωνάκι

Sotiris Panousaki - solo show



CRUX GALERIE

Σέκερη4, Κολωνάκι

When the dreamer dies, what happens to the dream?

Ομαδική Έκθεση

Evripides Art Gallery

Ηρακλείτου 10 &Σκουφά, Κολωνάκι

Σταύρος Ιωάννου: «Δέκα Χρόνια Σιωπής», έκθεση ζωγραφικής

Gallery Genesis

Χάριτος 35, Κολωνάκι

Κυριακή Μαυρογεώργη: The Shape of Dreams

Nitra Gallery Athens

Αλωπεκής 34, Κολωνάκι

Flashes of European photography: Transeurope project

Skoufa Gallery

Σκουφά 4, Κολωνάκι

Γιώργης Γερόλυμπος, «MareLiberum», Ατομική έκθεση φωτογραφίας