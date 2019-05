Γεύμα με την Άννα Γουίντουρ αξίας 20.000 δολαρίων

Πόσο κοστίζει ένα μεσημεριανό γεύμα με την Άννα Γουίντουρ, αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue και καλλιτεχνική διευθύντρια του ομίλου Conde Nast; Περίπου 20.000 δολάρια, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα δημοπρασιών.

Η Pride Live διοργανώνει δημοπρασία για ένα ωριαίο μεσημεριανό γεύμα Άννα Γουίντουρ μέσω του CharityBuzz.

Ο νικητής παίρνει επίσης ένα υπογεγραμμένο βιβλίο του Vogue και μια τσάντα από την προσωπική συλλογή της Γουίντουρ.

Προς το παρόν η κορυφαία προσφορά αυτή τη στιγμή είναι 8.000 δολάρια, αλλά η εκτιμώμενη αξία του ξεχωριστού γεύματος είναι 20.000 δολάρια.

Εν τω μεταξύ η Άννα Γουίντουρ, όπως ανακοινώθηκε θα είναι κριτής στον διαγωνισμό χορού στο Μητροπολιτικό Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης με τίτλο «Battle of the Legends: Vogueing at the Met» που θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου.