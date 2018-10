Γιατί ο συγγραφέας, πίσω από το «Game of Thrones», σκοτώνει τους χαρακτήρες του;

Έχουμε αναρωτηθεί σε τι ακριβώς οφείλεται η εξάρτησή μας από το «Game of Thrones»; Για ποιον λόγο περιμένουμε από τον Αύγουστο του 2017, όταν προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του προτελευταίου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς, με τέτοια αδημονία να έλθει η επόμενη άνοιξη για να δούμε τον όγδοο και τελευταίο κύκλο;



Ίσως η απάντηση να βρίσκεται σε συνέντευξη που προσφάτως έδωσε ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ο συγγραφέας του ογκώδους «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου» στο οποίο βασίζεται το «Game of Thrones».



Ο Μάρτιν φιλοξενήθηκε στο show «The Great American Read» και στο επεισόδιο «Villains and Monsters» (Κακοί και Τέρατα) έδωσε συνέντευξη στο PBS (Public Broadcasting Service). Εκεί μίλησε για την επιρροή που άσκησε πάνω του το «Ο Άρχων των Δαχτυλιδιών» του Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιεν και, ιδιαιτέρως, για το πώς άλλαξε τη συγγραφική φιλοσοφία του.



Είπε ότι διάβασε τον «Άρχοντα» για πρώτη φορά όταν ήταν 13 χρονών. Και μίλησε για το ότι έμεινε κατάπληκτος όταν συνειδητοποίησε ότι ο Γκάνταλφ - ένας από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες της σάγκα - είχε πεθάνει.



«Απλά, ο Τόλκιεν παρέβη τον κανόνα. Και γι' αυτό θα τον αγαπώ, πάντα. Ακριβώς τη στιγμή που σκοτώνεις τον Γκάνταλφ, η αγωνία που νιώθεις από εκεί και μετά είναι χίλιες φορές μεγαλύτερη, γιατί τώρα ο οποιοσδήποτε μπορεί να πεθάνει» τόνισε ο Μάρτιν.



Δεν είναι αυτός ένας από τους βασικούς, βασικότατους λόγους της επιτυχίας του «Game of Thrones»; Το ότι ένας χαρακτήρας, είτε δημοφιλής είτε μη δημοφιλής, είτε βασικός στην ιστορία είτε απλός περαστικός, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πεθάνει;