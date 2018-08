Γιόκο Όνο, Ρίνγκο Σταρ και Τζεφ Μπρίτζες μαζί με το «Λεωφορείο Τζον Λένον»

Το «Λεωφορείο Τζον Λένον» (The John Lennon Educational Tour Bus) επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας για τους νέους στη δεύτερη πατρίδα του θρυλικού ροκ σταρ.



Σύμφωνα με ανακοίνωση, το λεωφορείο - που χαρακτηρίζεται ως «υπερσύγχρονη κινητή εγκατάσταση παραγωγής που προσφέρει δημιουργικές εμπειρίες σε μαθητές όλων των ηλικιών» - θα περιοδεύει στην πόλη με αφορμή την έναρξη του 5ου ετήσιου Come Together NYC Residency στις 13 Σεπτεμβρίου.



Το εφετινό θέμα είναι ο «ακτιβισμός» και η εκδήλωση θα ξεκινήσει από τα σκαλιά του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης με ένα «Bed-In» με τους Ρίνγκο Σταρ, Τζεφ Μπρίτζες, τον θρυλικό φωτογράφο των καλλιτεχνών της ροκ, Χένρι Ντιλντζ, τον δήμαρχο της πόλης, Μπιλ ντε Μπλάζιο και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης, Κόρεϊ Τζόνσον.



Το «Bed In» ήταν μία διαμαρτυρία του ιδρυτικού μέλους των Beatles, Τζον Λένον και της συζύγου του, Γιόκο Όνο υπέρ της ειρήνης, διάρκειας δύο εβδομάδων.



Μετά τον γάμο του, στις 20 Μαρτίου του 1969, το ζευγάρι αποφάσισε να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα και να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Πέρασαν το γαμήλιο ταξίδι στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Χίλτον στο Άμστερνταμ στις 25 - 31 Μαρτίου, ξαπλωμένοι στο κρεβάτι καλώντας τους δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο καθημερινά να τους υποβάλλουν ερωτήσεις και να τους φωτογραφίσουν.



Η ομάδα που συμμετέχει στο Come Together NYC Residency θέλει να εμπνεύσει μαθητές να αναπτύξουν ακτιβιστική δράση σε ανάμνηση της μη βίαιης διαμαρτυρίας του Τζον Λένον και της συζύγου του, Γιόκο Όνο για να υποστηρίξουν την ιδέα της παγκόσμιας ειρήνης.