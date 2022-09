O Γούντι Άλεν δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αν και ο ίδιος είχε υποστηρίξει πριν λίγες ημέρες ότι σκοπεύει να κάνει λιγότερες ταινίες και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο γράψιμο.

Σύμφωνα με το Variety εκπρόσωπος του σκηνοθέτη δήλωσε: «Ο Γούντι Άλεν δεν είπε ποτέ ότι αποσύρεται, ούτε είπε ότι έγραφε άλλο μυθιστόρημα. Είπε ότι σκέφτεται να μην κάνει ταινίες καθώς το να κάνει ταινίες που πηγαίνουν κατευθείαν ή πολύ γρήγορα σε πλατφόρμες ροής δεν είναι τόσο ευχάριστο για αυτόν, καθώς είναι μεγάλος λάτρης της κινηματογραφικής εμπειρίας. Προς το παρόν, δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί και είναι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στο Παρίσι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, που θα είναι η 50η».

Ενώ βρισκόταν στην Ευρώπη για να δουλέψει για την 50ή του ταινία, ο Γούντι Άλεν είπε στην ισπανική εφημερίδα «La Vanguardia» ότι σκόπευε να αποσυρθεί από τις κινηματογραφικές ταινίες και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο γράψιμο.

Ο Άλεν περιέγραψε την επερχόμενη ταινία του παρόμοια με το «Match Point».

Woody Allen will retire from filmmaking after his 50th film.https://t.co/VXFepJIrdg pic.twitter.com/KVS4XqwMrg