H επιρροή της ισλαμικής τέχνης στις δημιουργίες Cartier

H επιρροή της ισλαμικής τέχνης στα πολύτιμα αντικείμενα που δημιούργησαν ο Louis Cartier και οι σχεδιαστές του μεγάλου γαλλικού οίκου κοσμημάτων από τις αρχές του 20ού αιώνα έως σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκθεσης «Cartier and Islamic Art: In Search of Modernity» στο Μουσείο Τέχνης του Ντάλας στις ΗΠΑ.



Η έκθεση διερευνά πώς οι σχεδιαστές του Cartier προσάρμοσαν μορφές και τεχνικές από την ισλαμική τέχνη, την αρχιτεκτονική και τα κοσμήματα, καθώς και υλικά από την Ινδία, το Ιράν και τις αραβικές χώρες, συνθέτοντάς τα σε μια σύγχρονη στυλιστική γλώσσα μοναδική στον οίκο Cartier.



Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Τέχνης του Ντάλας και το Museé des Arts Décoratifs (Mουσείο Διακοσμητικών Τεχνών) του Παρισιού, σε συνεργασία με τον οίκο Cartier και περιλαμβάνει πάνω από 400 αντικείμενα, κοσμήματα, τσάντες και θήκες που χρονολογούνται από τον 20ό αιώνα από σημαντικές διεθνείς συλλογές από το Τμήμα Ισλαμικών Τεχνών στο Μουσείο του Λούβρου και τη Συλλογή Ισλαμικής Τέχνης Keir - δάνειο στο Μουσείο Τέχνης του Ντάλας.



Η έκθεση επικεντρώνεται στους εγγονούς του ιδρυτή του Cartier Φρανσουά-Λουί Καρτιέ, Λουί και Ζακ, και τους ρόλους τους στη διαμόρφωση του brand σε μια συναρπαστική εποχή, στην οποία η τεχνολογία και ο πολιτισμός, καθώς και το παρελθόν και το μέλλον θολώνουν.



Ο διευθυντής του Μουσείου Αγκουστίν Αρτέαγκα είπε ότι η ιδέα για την έκθεση στο Ντάλας γεννήθηκε το 2018 σε συνάντηση και συζήτηση με τον διευθυντή κληρονομιάς, εικόνας και στυλ του Cartier, Πιερ Ρενρό και την επιμελήτρια διακοσμητικών τεχνών και σχεδίου του Μουσείου του Ντάλας, Σάρα Σλόινινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ