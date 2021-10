H Iσλαμική τέχνη στα κοσμήματα Cartier

Από τη δεκαετία του 1910, ο Louis Cartier, παθιασμένος με την Ανατολή, άρχισε να χτίζει μια συλλογή εξαιρετικής τέχνης. Ο αδελφός του Jacques Cartier ταξίδεψε στην Ινδία, από όπου έφερε πίσω πρώτες ύλες, ιδιαίτερα πολύτιμους λίθους και τεχνικές.



«Cartier and Islamic Art: In Search of Modernity» είναι ο τίτλος έκθεσης με θέμα την επιρροή της ισλαμικής τέχνης στον παρισινό οίκο κοσμημάτων από τον 20ό αιώνα έως σήμερα.



Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι, (Musée des Arts Décoratifs) και το Μουσείο Τέχνης του Ντάλας με τη συνεργασία του Μουσείου του Λούβρου και τη στήριξη του Cartier.



Η έκθεση διερευνά πώς ο Cartier εφάρμοσε τις μορφές της ισλαμικής τέχνης, αρχιτεκτονικής και κοσμηματοποιίας και τις προσάρμοσε στις δικές του δημιουργίες, καθώς και τους πολύτιμους λίθους από την Ινδία, το Ιράν και τις Αραβικές χώρες που συνέθεσαν τη μοντέρνα γλώσσα στυλ, που διακρίνει τον γαλλικό οίκο κοσμημάτων.



«Για πάνω από έναν αιώνα, ο Cartier και οι σχεδιαστές του αναγνωρίζουν και εξυμνούν την εγγενή ομορφιά και τις συμβολικές αξίες της ισλαμικής τέχνης και αρχιτεκτονικής, υφαίνοντας παρόμοια στοιχεία στα δικά τους σχέδια. Αυτή η γεφύρωση ανατολικών και δυτικών μορφών τέχνης αποκαλύπτει ακριβώς τα είδη των διαπολιτισμικών δεσμών που το Μουσείο Τέχνης του Ντάλας έχει δεσμευτεί να αναδεικνύει μέσω του προγραμματισμού του» δήλωσε ο δρ Αουγκουστίν Αρτεάγκα, διευθυντής του Μουσείου.



Περισσότερα από 500 εκθέματα, αριστουργήματα ισλαμικής τέχνης, κοσμήματα, αξεσουάρ, σχέδια, βιβλία, φωτογραφίες και αρχειακά έγγραφα από τον Cartier, το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών, το Τμήμα Ισλαμικών Τεχνών του Μουσείου του Λούβρου, τη συλλογή Ισλαμικής Τέχνης Keir - δάνειο στο Μουσείο Τέχνης του Ντάλας και από άλλες διεθνείς συλλογές παρουσιάζονται στην έκθεση.



Τιάρα με πλατίνα, διαμάντια και τυρκουάζ του 1936, διακοσμητικό για μαλλιά από πλατίνα, διαμάντια, χρυσό και φτερά που δημιουργήθηκε το 1924 στη Νέα Υόρκη, περιδέραιο του 1947 από τον αρχείο του οίκου στο Παρίσι από χρυσό, πλατίνα, διαμάντια, αμέθυστο και τυρκουάζ είναι μερικά μόνο από τα πολλά εκθέματα.



Οργανωμένη χρονολογικά η έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο εξετάζει την προέλευση του ενδιαφέροντος για την ισλαμική τέχνη και αρχιτεκτονική μέσα από το πολιτιστικό σκηνικό του Παρισιού στις αρχές του 20ού αιώνα και αναλύει το δημιουργικό πλαίσιο σχεδιαστών και στούντιο καθώς αναζητούσαν πηγές έμπνευσης.



Το δεύτερο μέρος απεικονίζει το λεξικό μορφών εμπνευσμένων από την ισλαμική τέχνη, από τις αρχές του 20ού αιώνα έως σήμερα.



Η έκθεση φιλοξενείται στο Παρίσι, στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 και τον Μάιο θα μεταφερθεί στο Μουσείο Τέχνης του Ντάλας, όπου θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ