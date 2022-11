H Μιράντα Λάμπερτ αισθάνεται περήφανη για τις 4 υποψηφιότητες της για Grammy

Η Μιράντα Λάμπερτ είναι ενθουσιασμένη που η δουλειά της αναγνωρίζεται από την Ακαδημία Ηχογράφησης.

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Grammy για το 2022, στα οποία η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες της κάντρι μουσικής, ανήρτησε στο Instagram και εξέδωσε μια δήλωση Τύπου για την «απόλυτη τιμή» που της έγινε.

Στην επικείμενη τελετή, το «Palomino» της Λάμπερτ είναι υποψήφιο για το καλύτερο κάντρι άλμπουμ, ενώ τα κομμάτια του «If I Was a Cowboy» και «In His Arms» είναι υποψήφια για το καλύτερο κάντρι τραγούδι και την καλύτερη κάντρι σόλο ερμηνεία, αντίστοιχα. Επιπλέον, η συνεργασία της με τον Λουκ Κομπς στο τραγούδι «Outrunnin' Your Memory», είναι υποψήφια για την καλύτερη ερμηνεία σε ντουέτο/συγκρότημα της κάντρι.

«Πάντα θεωρούσα ένα βραβείο Grammy ως μια από τις υψηλότερες διακρίσεις που μπορείς να πετύχεις ως καλλιτέχνης», έγραψε η Λάμπερτ στη δήλωση Τύπου. «Δημιούργησα αυτά τα τραγούδια με μερικούς από τους πιο στενούς μου φίλους, χωρίς να γνωρίζω πού θα οδηγούσαν αυτές οι συναντήσεις για την εγγραφή» έγραψε η τραγουδίστρια και προσέθεσε: «Αυτές οι υποψηφιότητες είναι απόλυτη τιμή και είμαι τόσο περήφανη που εκπροσωπώ τη μουσική κοινότητα της κάντρι με αυτή τη μουσική που σημαίνει τόσα πολλά για μένα».

Σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο Instagram της, η Λάμπερτ γιόρτασε τις υποψηφιότητες και συνεχάρη τους συνυποψηφίους της γράφοντας:

«Είναι μεγάλη τιμή που είμαι υποψήφια με μερικούς από τους καλύτερους φίλους μου. Ανυπομονώ να γιορτάσουμε μαζί τη μουσική της κάντρι. Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους. Ζαλίζομαι, είναι ώρα Grammy!»

Η 65η απονομή των βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες στις 5 Φεβρουαρίου.