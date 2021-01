H Miu Miu γιορτάζει την Κινεζική Πρωτοχρονιά με την καμπάνια «Always New, Always Miu»

Για να γιορτάσει την Κινεζική Πρωτοχρονιά, το ιταλικό brand Miu Miu ξαναεφευρίσκει την έννοια του παντοτινού.

«Εάν ένα πράγμα θα μπορούσε να είναι νέο για πάντα, τι θα ήταν;». Με την καμπάνια «Always New, Always Miu» (Πάντα Νέο, Πάντα Miu) το brand μόδας ζητεί απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση, από μία δυναμική ομάδα νεοεμφανιζόμενων, όπως η ηθοποιός Qiu Tan, η ηθοποιός, τραγουδίστρια και μέλος του C pop συγκροτήματος, BonBon Girls 303, Yifan Zhang και τα μοντέλα Gu Xue και Yuru Zhang.

Οι ηθοποιοί και μοντέλα φωτογραφίζονται με ενδύματα της Miu Miu 2021 Lunar New Year capsule συλλογής, για την καμπάνια, στην οποία κυριαρχεί η ματιά στο μέλλον με ελπίδα, θετικότητα και θάρρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ