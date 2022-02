H πιο σκοτεινή πλευρά της μπανάνας σε μια εικονική έκθεση

Η μπανάνα είναι σήμερα το φρούτο που καταναλώνεται πιο πολύ σε όλον τον κόσμο, με μια βιομηχανία που αποφέρει 12 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Οι αναπτυγμένες χώρες αντιστοιχούν στο 80% των καταναλωτών μπανάνας αν και το 75% των εξαγωγών προέρχεται από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. H κυριαρχία και η πανταχού παρουσία αυτής της καλλιέργειας έχει σοβαρές και εκτεταμένες επιπτώσεις στην περιοχή, γεννώντας συστήματα εκμετάλλευσης της εργασίας, επιτείνοντας την κλιματική αλλαγή, οδηγώντας σε μετανάστευση. Αυτή η πιο σκοτεινή πλευρά της μπανάνας είναι το θέμα της εικονικής έκθεσης «La Fiebre del Banano / Banana Craze» για την οποία οι επιμελητές της συγκέντρωσαν σχεδόν 100 έργα τέχνης που σχετίζονται με αυτό το φρούτο, από καλλιτέχνες από το 1960 έως τις μέρες μας.



Η έκθεση είναι η πρώτη μεγάλη μελέτη η οποία εξετάζει τον ρόλο της μπανάνας στη διαμόρφωση της κουλτούρας, της φύσης και της πολιτικής στις περιοχές όπου καλλιεργείται. Την εικονική έκθεση και το ερευνητικό πρότζεκτ επιμελήθηκαν η δόκτωρ Blanca Serrano Ortiz de Solórzano, μάνατζερ του πρότζεκτ στο Institute for Studies on Latin American Art της Νέας Υόρκης και η δόκτωρ Juanita Solano, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης στο πανεπιστήμιο Universidad de los Andes στην Μπογκοτά της Κολομβίας.



Ανάμεσα στα έργα τέχνης που συγκέντρωσαν οι Serrano και Solano και το «The Tears of Bananaman» (2009-2012) που δημιούργησε ο Jean-François Boclé για την Encuentro Bienal di Caribe, στην Αρούμπα στην Καραϊβική.



Η βάση δεδομένων είναι διαρθρωμένη σε τρεις θεματικές ενότητες - ταυτότητες, οικοσυστήματα και βιαιότητες - αλλά η διεπαφή του χρήστη επιτρέπει στον επισκέπτη να αναζητήσει τα έργα, αλφαβητικά, χρονολογικά και γεωγραφικά. Ο ιστότοπος προσφέρεται και στα αγγλικά και στα ισπανικά και θα συνεχίσουν να τον ενημερώνουν στο μέλλον (https://bananacraze.uniandes.edu.co/language/en/).