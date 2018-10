H πρώτη πολυγλωσσική βιβλιοθήκη της Αθήνας στην Πλατεία Θεάτρου

Ένα πρώην μπαρ στην πλατεία Θεάτρου αλλάζει πρόσωπο και γίνεται η πρώτη πολυγλωσσική βιβλιοθήκη της Αθήνας, όπου διαβάζεις, παίζεις και πίνεις το καφεδάκι σου δωρεάν.



Η πολυπολιτισμική βιβλιοθήκη για αναγνώστες όλου του κόσμου αρχίζει να λειτουργεί από σήμερα.

Όπως δηλώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εμπνευστές της, Ιωάννα Νισυρίου κι ο Ναντίρ Νούρι το «Book and play» απευθύνεται σε αναγνώστες όλου του κόσμου, σε μετανάστες, πρόσφυγες, ξένους από όλες τις χώρες που ζούνε στην Αθήνα, αλλά και σε Έλληνες με ανοιχτό μυαλό.



«Μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε. Είτε είναι κάτοικος της Αθήνας, επισκέπτης, πρόσφυγας, μετανάστης ή μπορεί να έρθει κάποιος με τον υπολογιστή του και να εργαστεί με την ησυχία του» όπως χαρακτηριστικά λέει η κ. Νισυρίου, «πιστεύουμε ότι οι πολυπολιτισμικοί χώροι και τα βιβλία εξυπηρετούν διάφορες σημαντικές λειτουργίες που μπορούν να αποφέρουν μεγάλο όφελος σε όλα τα επίπεδα του πληθυσμού της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων και ευάλωτων πληθυσμών. Για αυτό και μαζεύουμε βιβλία σε όλες τις γλώσσες των ανθρώπων που ζούνε στην Ελλάδα».



Ήδη, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1.000 βιβλία στα αγγλικά, πάνω από 1.000 στα ελληνικά και υπάρχουν επίσης βιβλία στα γαλλικά, τα αραβικά, τα φαρσί, τα ισπανικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα τουρκικά και τα ούρντου (Πακιστάν).



«Το περιεχόμενο των βιβλίων είναι λογοτεχνικό για ενήλικες και παιδιά, ιστορικά, γνώσεων, εγκυκλοπαίδειες, ποίηση. Και φυσικά δεν σταματάμε να ψάχνουμε. Θα την εμπλουτίζουμε συνεχώς. Στη βιβλιοθήκη μας βέβαια υπάρχει το ένα τέταρτο των βιβλίων που έχουμε συγκεντρώσει, αφού ο χώρος είναι κάπως περιορισμένος. Ωστόσο, όποιος επιθυμεί μπορεί να προσφέρει όσα και όποια βιβλία δεν χρειάζεται πια» τονίζει η κ. Νισυρίου.



Στόχος της πολυπολιτισμικής και πολυγλωσσικής βιβλιοθήκης είναι όπως επισημαίνει η κ. Νισυρίου «να δημιουργηθούν κώδικες επικοινωνίας που θα υπερβαίνουν τα στερεότυπα που έχει ο καθένας μας για τον άλλο άνθρωπο, να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ των διάφορων κοινοτήτων που ζούνε στην περιοχή...και κατόπιν να δημιουργούν οι ίδιοι διάφορες δικές τους δράσεις, πρωτοβουλίες. Θέλουμε να φέρουμε διαφορετικούς ανθρώπους κοντά, να νιώσουν οικεία, να μιλήσουν, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις κι εμπειρίες».



Η βιβλιοθήκη «Book and Play» θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και τα Σάββατο μέχρι τις 2 το μεσημέρι.



«Είναι ένα στοίχημα για εμάς για το πώς θα προχωρήσει και να θα γίνει αγαπητή η βιβλιοθήκη μας, ώστε να δούμε πώς θα κάνουμε το επόμενο βήμα για να βρούμε έναν άλλο χώρο μεγαλύτερο. Εδώ προβλέπεται να είμαστε μέχρι τον Απρίλιο» δηλώνει η κ. Νισυρίου και υπογραμμίζει ότι «χρειαζόμαστε και εθελοντές βιβλιοθηκονόμους που θα μας βοηθήσουν σε αυτό το νέο εγχείρημα».



Το «Book and Play» συστεγάζεται με μια άλλη ομάδα την «Challedu», η οποία αναπτύσσει πρωτοποριακές μεθόδους κι εμπλοκής μέσα από το παιχνίδι και εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης του δήμου Αθηναίων «Πόλη2 (τετράγωνο)» για την ανάπλαση και αναβίωση της περιοχής στην Πλατεία Θεάτρου.



Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τη συμβολική σημασία της Πλατείας Θεάτρου ως χώρου συνάντησης, εργασίας και ανταλλαγής, ώστε η πλατεία να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας. Στην ουσία, δημιουργείται, με την υποστήριξη του δήμου, ένα μεγάλο, συλλογικό, ανοιχτό εργαστήριο, όπου καλλιτέχνες και δημιουργοί θα μπορούν να δικτυώνονται και να συνεργάζονται, συμβάλλοντας στη συν-δημιουργία της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ