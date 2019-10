H Τζένιφερ Λόρενς και ο Κουκ Μαρόνι παντρεύτηκαν στο Νιούπορτ του Ροντ Άιλαντ

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Κουκ Μαρόνι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το περασμένο Σάββατο σε τελετή με καλεσμένες διάσημες προσωπικότητες. στο Νιούπορτ, στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ.



Η 29χρονη Αμερικανίδα βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, και ο διευθυντής γκαλερί τέχνης, 34 ετών, παντρεύτηκαν στο αρχοντικό Belcourt του Νιούπορτ, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Στη λίστα των 150 προσκεκλημένων στην ιδιωτική τελετή ήταν η τραγουδίστρια Adele, η Κρις Τζένερ, πρωταγωνίστρια στο ριάλιτι σόου Keeping Up with the Kardashians μητέρα των αδερφών Καρντάσιανς, οι ηθοποιοί Έμμα Στόουν, Έμι Σούμερ, Άσλεϊ Όλσεν.

Πολλοί από τους διάσημους φίλους του ζευγαριού φωτογραφήθηκαν κατά την άφιξή τους στο Ρόουντ Άιλαντ για τη γαμήλια τελετή.

Η Λόρενς που είναι το πρόσωπο του Dior, επέλεξε νυφικό του οίκου για τη σημαντική μέρα της ζωής της.

Τον περασμένο μήνα, το Page Six δημοσίευσε ότι το ζευγάρι εθεάθη σε υπηρεσία έκδοσης αδειών γάμου στη Νέα Υόρκη συνοδευόμενοι από δύο άνδρες ασφάλειας, έναν φωτογράφο και έναν φίλο προκαλώντας εικασίες ότι ήταν εκεί επειδή σκόπευαν να παντρευτούν.

Η Λόρενς πυροδότησε για πρώτη φορά φήμες περί γάμου τον Φεβρουάριο χάρη σε ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι που φορούσε στο δάχτυλο του αριστερού χεριού της. Η ηθοποιός φόρεσε το δαχτυλίδι της Alison Lou – που υπολογίζεται ότι κοστίζει 60.000 έως 100.000 δολάρια - στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού αργότερα εκείνο τον μήνα.

