H Βαρβάρα Γεροδήμου στην Μπιενάλε Πεκίνου

«Την αυγή οι άνθρωποι ξυπνώντας ξεχνάνε ότι πριν λίγη ώρα ακόμη όλα φαίνονταν διαφορετικά. Το καθημερινό αυτό μάθημα, που επαναλαμβάνεται χιλιάδες χρόνια, πόσα τελικά μας δίδαξε;»

Με το έργο «Wind in Love» (Ερωτευμένος Άνεμος) η καλλιτέχνιδα Βαρβάρα Γεροδήμου συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα μας για 4η φορά στην Beijing Biennale (2019) η οποία διεξάγεται τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο. Το έργο, που ανήκει στη νέα συλλογή της καλλιτέχνιδος με τίτλο «Φως», είναι ελαιογραφία πάνω σε λινάτσα με διαστάσεις 115 x 200 εκ. και παρουσία φωτισμού LED.

Η Βαρβάρα Γεροδήμου είναι μια Ελληνίδα ζωγράφος, γεννημένη το 1959 στην Πολωνία, με πλούσια και μακροχρόνια καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Πολυτεχνείο συνειδητοποιεί ότι ο κόσμος της είναι ο κόσμος της τέχνης. Με πάθος στρέφεται στη χρυσοχοΐα. Το ειδύλλιο θα διαρκέσει τρία χρόνια και θα αφήσει τα χρυσά του ίχνη σε κάθε της πίνακα.





Στα πρώτα δημιουργικά της χρόνια χρησιμοποιεί μικτή τεχνική, η οποία βασίζεται στο λάδι και το χρυσό μεταλλικό χρώμα.



Σήμερα η Βαρβάρα Γεροδήμου δημιουργεί μια καινούρια καλλιτεχνική πλατφόρμα. Η δουλειά «Φως» θυμίζει μία θεατρική παράσταση δύο πράξεων. Η πρώτη είναι ένας πίνακας που απεικονίζει μια πραγματικότητα και τα συναισθήματα που μας πυροδότησε. Η δεύτερη πράξη αρχίζει όταν στη σκηνή εμφανίζεται το φως. Η δέσμευση μεγαλώνει και γλιστρά στο θέατρο των δικών μας σκέψεων... Ίσως ακόμη και εκείνων που δεν σκεφτήκαμε ποτέ. Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή του θεατή, η Βαρβάρα Γεροδήμου δεν βασίζεται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και στα απαραίτητα υλικά για τη δημιουργία του έργου.

Έτσι για παράδειγμα, σαν καμβά χρησιμοποιεί τη λινάτσα, ένα υλικό γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων, ενώ σήμερα μας θυμίζει την αποξένωσή μας από τη φύση τυλιγμένη με την κλωστή της νοσταλγίας. Η λινάτσα είναι ορατή σχεδόν σε ολόκληρη την επιφάνεια του έργου. Ο ρόλος της είναι να μεταφέρει το μήνυμα στον θεατή ότι θα μιλάμε για αλήθειες − τη δικιά σου, τη δικιά μου, αυτή του ηλιοβασιλέματος και αυτή της αυγής.



Άλλο υλικό είναι το μέταλλο, που συναντάμε ως χρώμα σε κάθε δουλειά της Βαρβάρας Γεροδήμου. Η εμφάνιση του μετάλλου στο υποσυνείδητο δημιουργεί μια αίσθηση δύναμης. Το μέταλλο είναι στενά συνδεδεμένο με τα ανθρώπινα κατορθώματα, αν και αποκαλύπτει και πολλές αδυναμίες του.

Τέλος, το φως που υπάρχει στα έργα της Βαρβάρας Γεροδήμου είναι πάντα ευνοϊκό σε μας, μερικές φορές παιχνιδιάρικο, φιλοσοφικό. Αποκαλύπτει όχι λάθη, ούτε το σωστό δρόμο, αλλά τη δυνατότητα ύπαρξης μιας άλλης πραγματικότητας.



Η δουλειά της Βαρβάρας Γεροδήμου ωθεί τον θεατή σε μια στιγμή σκέψης, αναθεώρησης των πεποιθήσεων και προκαταλήψεών του. Και ο χρόνος μπροστά στον πίνακά της, επιβραδύνει το ρυθμό του.



Η ιστορία της περιλαμβάνει ατομικές και πολλές ομαδικές εκθέσεις όπως Salon Des Surindependants at Galeri Rose Croix A.M.O.R.C, XXV Salon Rencontres at the Mantes Jolies Museum, Salon d’Automne at Grand Palais στο Παρίσι (1992-1993) και στη Μπιενάλε του Πεκίνου (2008, 2010, 2015).



Η Βαρβάρα Γεροδήμου είναι μέλος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών και βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο στην πανελλαδική έκθεση στο Ζάππειο.