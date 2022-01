H βετεράνος της house μουσικής DJ Paulette γράφει βιβλίο για την καριέρα της

Η βετεράνος της house μουσικής του Μάντσεστερ, DJ Paulette θα κυκλοφορήσει βιβλίο που θα καλύπτει την 30ετή καριέρα της.

Το βιβλίο «Welcome To The Club: The Life And Lessons Of A Black Woman» θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Manchester University Press το 2023 και είναι το πρώτο της DJ/παραγωγού.

«Θα είναι μία “ειλικρινής ιστορία” που θα εξετάζει τις εμπειρίες της από τον μισογυνισμό, τον ρατσισμό και τις διακρίσεις βάσει της κοινωνικής τάξης στη μουσική βιομηχανία - που δυστυχώς χαρακτηρίζουν ακόμη τον κόσμο της χορευτικής μουσικής και την ευρύτερη βιομηχανία» αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

«Είμαι ενθουσιασμένη που γράφω το πρώτο μου βιβλίο με τον Manchester University Press» ανέφερε η DJ Paulette.

«Αφηγούμαι την ιστορία μου με αυθεντικότητα και χιούμορ, συγκεντρώνοντας είδωλα της ηλεκτρονικής μουσικής βιομηχανίας, φύλακες πύλης και δυνατές μελλοντικές δυνάμεις που έχουν ενωθεί μαζί μου σε αυτό το φανταστικό ταξίδι» ανέφερε.

Εν μέρει αυτοβιογραφία, εν μέρει σύνθημα συστράτευσης, το Welcome to the club είναι μία γιορτή της δισκογραφικής βιομηχανίας, καθώς και προσπάθεια να αποδοθεί φόρο τιμής στις γυναίκες που εργάζονται σε αυτή και συχνά παραβλέπονται.

Το βιβλίο θα περιλαμβάνει επίσης συνεισφορές από άλλους DJs, τους Gilles Peterson, Norman Jay, Jamz Supernova, Dave Haslam, Sonique, Smokin Jo και Jaguar.