«HermAphrodite» - Pre-Festival: Ένα αφιέρωμα στα φύλα και στον πλουραλισμό στη Σύρο

Το Eye's Walk Digital Festival, το καινοτόμο φεστιβάλ που συνδυάζει ψηφιακές τεχνολογίες, video installations και performing arts με το πολιτισμικό και αρχιτεκτονικό υπόβαθρο της πόλης, επανέρχεται στη Σύρο για 7η χρονιά, στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, με την Pre-Festival παραγωγή «HermAphrodite».

Πρόκειται για «μια συνάντηση με τα φύλα και τις ταυτότητες, που επηρεάζουν καθοριστικά και διαμορφώνουν τις εμπειρίες, την ισχύ και την προσωπική και κοινωνική ζωή όλων μας - Γυναίκες*, Άνδρες* σε όλο το φάσμα της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας», όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές.

«Στην εκπνοή αυτού του πολύ ιδιαίτερου καλοκαιριού, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης αλλά και με αισιοδοξία, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε καλλιτέχνες, επισκέπτες και κατοίκους της Σύρου στις ειδικά προσαρμοσμένες εκδηλώσεις του "HermAphrodite" Pre-Festival. Γιατί η πανδημία δεν μπορεί να νικήσει την Τέχνη», συμπληρώνουν στη σχετική ανακοίνωση.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 11/9 έως Κυριακή 13/9:

Έξι καλλιτέχνες, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, σχεδιάζουν και αφηγούνται τις σκέψεις τους σχετικά με τα φύλα, μέσα από αφίσες/ moodboards στο ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης.

Σάββατο 12/9:

18.30. Οργανωμένη βόλτα/ ξενάγηση από το συγγραφέα Θωμά Δρίκο στην ιστορία των φύλων και της σεξουαλικότητας της παλιάς Ερμούπολης. Ξεκινάμε από την Πλατεία Μιαούλη μέχρι τα παλιά Πορνεία.

(Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Απαραίτητη η κράτηση θέσης: info@eyeswalk.gr)

21.30. Performances από Queer και μη Queer καλλιτέχνες σε απρόβλεπτους χώρους της Ερμούπολης.

(Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Απαραίτητη η κράτηση θέσης: info@eyeswalk.gr)

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι οι Ερμίνα Αποστολάκη, Αγγελίνα Βοσκοπούλου, Θωμάς Διάφας, Κατερίνα Γώτη, Florin Buhuceanu, Andrew Duggan, Αθηνά Κανελλοπούλου. Η παραγωγή «HermAphrodite» συμμετέχει και υποστηρίζει το έργο «We Are Here and Everywhere in the Balkans», μια αναζήτηση της ιστορία και της κουλτούρας των ΛΟΑΤΚΙ+ κοινοτήτων στα Βαλκάνια. Ένα έργο βραβευμένο από το Cultural Management Academy Project Fund 2019 & το Goethe Institut. Η συν-διοργάνωση είναι του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρηθούν οι υγειονομικοί περιορισμοί και τα απαραίτητα μέτρα, όπως ορίζονται από το ΥΠΠΟΑ, για την προστασία της υγείας των θεατών και των καλλιτεχνών.

