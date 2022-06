Hubert de Givenchy: Σε δημοπρασία προσωπικά έργα τέχνης του σπουδαίου Γάλλου σχεδιαστή

Στον Γάλλο μόδιστρο, Ιμπέρ ντε Ζιβανσί (Hubert de Givenchy), ο οποίος ίδρυσε τον ιστορικό οίκο μόδας Givenchy το 1952, στο Παρίσι και έντυνε τις πιο κομψές γυναίκες του τέλους του 20ού αιώνα ασκούσε πάντα γοητεία η τέχνη.

Τη θεωρούσε προέκταση του δικού του έργου και εκφραζόταν και μέσα από τη διακόσμηση των εσωτερικών του χώρων.

Μία εξαιρετική συλλογή επίπλων και έργων τέχνης του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας θα δημοπρατηθεί από τον Christie’s στα μέσα του μήνα, καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη κολεξιόν υψηλής ραπτικής Givenchy που παρουσιάστηκε στη γαλλική πρωτεύουσα το 1952. Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στην οικογένειά του.

Περισσότερα από 1.200 έργα τέχνης, έπιπλα του 18ου αιώνα και είδη διακόσμησης από δύο κατοικίες του μόδιστρου, το Hôtel d'Orrouer στο Παρίσι και το Château du Jonchet στην κοιλάδα του Λίγηρα διατίθενται προς πώληση στη δημοπρασία.

Στη διακόσμηση των κατοικιών του, ο Ζιβανσί θεωρούσε πάντα τα έπιπλα σε συνεχή διάλογο με τα έργα τέχνης, κλασικά και σύγχρονα.



Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί το κοινό νήμα όλων αυτών των φανταστικών κομματιών, που επιλέχθηκαν με τη ματιά του συλλέκτη, ανέφερε η πρόεδρος του οίκου Christie’s στη Γαλλία, Σεσίλ Βερντιέ.

Μαζί με πολλά σημαντικά γλυπτά και πίνακες μεγάλων ζωγράφων, όπως του Ρομπέρ η συλλογή περιλαμβάνει αριστουργήματα σύγχρονης τέχνης, το γλυπτό από ορείχαλκο «Woman Walking» του φίλου και συνεργάτη του σχεδιαστή μόδας, Αλμπέρτο Τζακομέτι δώρο στον Ζιβανσί από τον σπουδαίο Αμερικανό συλλέκτη Μπάνι Μέλον, το έργο «Passage of the Migrator Bird» του Μιρό το «Faun with a Spear» του Πικάσο καθώς και το «Bacchus» που αποδίδεται στον Φρανσουά Ζιραρντόν.



Ο Ζιβανσί ήταν επίσης συλλέκτης επίπλων του 18ου αιώνα. Στη δημοπρασία παρουσιάζοτναι περίπου 440 καρέκλες, καθώς και άλλες δημιουργίες διάσημων επιπλοποιών της εποχής. Συχνά επέλεγε την επένδυση για τα κομμάτια που αποκτούσε, όπως έκανε με έξι σπάνιες καρέκλες Λουδοβίκου XV του Claude Sené I, που κατασκευάστηκαν το 1743.

Στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδείας έργα και αντικείμενα της συλλογής παρουσιάστηκαν στο Παλμ Μπιτς τον Μάρτιο και στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες τον Απρίλιο, ενώ ακολούθησε το Χονγκ Κονγκ τον Μάιο.

Η συλλογή του Givenchy θα δημοπρατηθεί στον οίκο Christie's στο Παρίσι στις 14 και 15-17 Ιουνίου και διαδικτυακά από τις 8 έως τις 23 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ