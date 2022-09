Οι «Θησαυροί Φιλελληνικής Ζωγραφικής» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα

Με την έκθεση «Θησαυροί Φιλελληνικής Ζωγραφικής» από τη Συλλογή του Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός, ολοκληρώνει το Τελλόγλειο Ίδρυμα τον κύκλο των εορτασμών των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ο οποίος είχε ξεκινήσει το 2016 με την έκθεση «Ο Ντελακρουά σκηνοθετεί το ‘21».

«Oλοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο κύκλος για την Επανάσταση, τις συνέπειες και τον απόηχό της», είπε κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου η γενική γραμματέας του ΔΣ του Τελλογλείου, Ελένη Μανακίδου.

Στην έκθεση, που εγκαινιάζεται μεθαύριο (Πέμπτη 22/9) από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσιάζεται για πρώτη φορά το σύνολο της Συλλογής και όχι ένας μέρος της, όπως είχε παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα.

«Το ‘21 έδωσε αφορμή για να γίνουν μια σειρά από εκθέσεις, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι έδωσε την ευκαιρία σε συλλέκτες να θελήσουν να μοιραστούν τις συλλογές τους με το φιλότεχνο κοινό», σημείωσε η γενική επιμελήτρια της έκθεσης Φανή-Μαρία Τσιγκάκου.

Η έκθεση περιλαμβάνει εξήντα πέντε πίνακες ζωγραφικής φιλοτεχνημένους από Ευρωπαίους ζωγράφους, διαφορετικών εθνικοτήτων, εικαστικών προσεγγίσεων και ιδεολογιών, οι οποίοι συνδέθηκαν με το Φιλελληνικό κίνημα, «ζωγράφοι εμβληματικοί στην εποχή τους και για αυτό επηρέασαν περισσότερο την κοινή γνώμη», επισήμανε η κ. Μανακίδου.

Μια έκθεση «μάθημα» ιστορίας της τέχνης

«Οι Ιστορικοί Τέχνης θα εντοπίσουν εδώ μια δεξαμενή οπτικών τεκμηρίων θαυμαστής ποιότητας, καθώς και ποικίλων μορφολογικών δεδομένων, αισθητικών προσανατολισμών και ιδεολογικών προσεγγίσεων, που διευρύνουν το πεδίο έρευνας και ενθαρρύνουν τον προβληματισμό σχετικά με το περιεχόμενο και τη συνάφεια συγκεκριμένων έργων με αντίστοιχες φιλελληνικές δημιουργίες, αναφέρει η Τσιγκάκου στον δίγλωσσο, πολυτελή κατάλογο της έκθεσης, χαρακτηρίζοντας την έκθεση στο Τελλόγλειο «μάθημα» ιστορίας της τέχνης.

Η Συλλογή του Ιδρύματος «αποτελεί ένα σύνολο πινάκων που αφηγείται σημαντικό κομμάτι της πορείας προς την Εθνική μας ταυτότητα», αναφέρει στον χαιρετισμό του στον κατάλογο ο Αντώνιος Ε. Κομνηνός.

Πρόκειται για μια μοναδική συλλογή, αφενός διότι στους δημιουργούς συγκαταλέγονται επιφανείς Ευρωπαίοι ζωγράφοι όπως οι Ιταλοί L. Lipparini, C. Dell'Acqua, F. Agricola, οι Γερμανοί Peter von Hess, J.C. Perlberg, L. Lange, C. Rottmann, οι 'Αγγλοι D. Dighton, E. Lear, G.P. Reinagle, οι Γάλλοι A.M. Colin, P. Bonirote, o Δανός M.C.W. Rørbye., αφετέρου, διότι οι παραστάσεις αγγίζουν όλες τις πτυχές του Φιλελληνισμού.

Η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει η Φανή-Μαρία Τσιγκάκου, πλαισιώνεται από εικονογραφημένη δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά), που θα είναι διαθέσιμη στο Τελλόγλειο (Αγίου Δημητρίου 159Α), στο Μικρό Τελλόγλειο (Καρ. Ντηλ. 32) και στο e-shop του Ιδρύματος.

Διάρκεια έκθεσης: 22.09.2022-29.01.2023.