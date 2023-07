Η Adele «απείλησε» το κοινό σε συναυλία - «Αν τολμήσεις να μου πετάξεις κάτι, θα σε σκοτώσω»

Η Adele κατά την διάρκεια συναυλίας της στο Λας Βέγκας, προειδοποίησε το κοινό μετά τα πρόσφατα περιστατικά που έχουν γίνει με φανς που πετούν στη σκηνή διάφορα πράγματα στους τραγουδιστές.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια τραγουδούσε στο Λας Βέγκας. Κάποια στιγμή, διέκοψε τη ροή του σόου της για να ενημερώσει τους θαυμαστές της

«Έχετε προσέξει πώς είναι οι άνθρωποι που ξεχνούν τη γα@@νη δεοντολογία στις συναυλίες τον τελευταίο καιρό; Άνθρωποι που πετούν διάφορα στη σκηνή, τους έχετε δει;» ρώτησε η Adele το κοινό ενώ κρατούσε ένα παιχνίδι όπλο.

«Σε προκαλώ. Ας τολμήσει κάποιος να μου πετάξει κάτι και θα τον σκοτώσω», αστειεύτηκε απευθυνόμενη στο κοινό της.

Κοιτώντας το «όπλο» της η Adele είπε στο κοινό: «σταμάτα να πετάς πράγματα στον καλλιτέχνη όταν μπορείς να πετάς πράγματα σε ανθρώπους. Τους έχω δει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι τα 'χουν χάσει.»

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:



“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm — Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023

Η «προειδοποίηση» της Adele ήρθε λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό της Bebe Rexha, όταν κάποιος από το κοινό της πέταξε ένα τηλέφωνο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Νέα Υόρκη.

Bebe Rexha’s mother reveals that she had to get three stitches after someone in the audience threw a phone at her head during her concert. pic.twitter.com/6QjnlaIM5d — Pop Base (@PopBase) June 19, 2023

Η Pink αποτελεί άλλη μια καλλιτέχνιδα, η οποία δέχθηκε πρόσφατα άλλο ένα «παράξενο «δώρο» κατά τη διάρκεια της συναυλίας της. Θαυμάστρια της πέταξε την τέφρα της μητέρας της της σε σακουλάκι, με την ποπ σταρ να νιώσει αμήχανα και να μην ξέρει πώς να το διαχειριστεί.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs — Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023

Ο Lil Nas X μπήκε στον κατάλογο των καλλιτεχνών που έχουν «δεχθεί» παράξενα αντικείμενα από θαυμαστές τους κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής έδινε συναυλία στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, όταν ένα ερωτικό βοήθημα εκσφενδονίστηκε στη σκηνή, χωρίς, ωστόσο, να τραυματίσει τον ράπερ.