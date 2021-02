Η Αλεξάντρια Οκάσιο - Κορτέζ συγκέντρωσε 4 εκατ. δολάρια για την ανακούφιση των πληγέντων στο Τέξας

Η Αλεξάντρια – Οκάσιο Κορτέζ πρόσφερε ως εθελόντρια στην Τράπεζα Τροφίμων του Χιούστον (Houston Food Bank) και βοήθησε στη συγκέντρωση δωρεών ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι καταστροφικές καιρικές συνθήκες έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στο Τέξας και άφησαν εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό.

Το μέλος της Γερουσίας των ΗΠΑ εργάστηκε μαζί με τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, Σίλα Τζάκσον Λι και Σίλβια Γκαρσία και ετοίμασαν πακέτα με τρόφιμα για όσους έχουν ανάγκη.

Η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ δημοσίευσε στο Twitter εικόνες από την επίσκεψή της στην Τράπεζα Τροφίμων. «Επισκέπτομαι τις @JacksonLeeTX18 & @LaCongresista μαζί με εθελόντριες για να πακετάρουμε γεύματα. Η Τράπεζα χρειάζεται πραγματικά χέρια να βοηθήσουν. Μπορείτε να έρθετε για μία βάρδια;» έγραψε.

We hit $3.2 MILLION in Texas relief support last night!



One of the places it’s going is the Houston Food Bank. I’m visiting Reps. @JacksonLeeTX18 & @LaCongresista with volunteers to pack meals.



The bank REALLY needs helping hands.



Can you join a shift? https://t.co/93wBfD4YdI pic.twitter.com/62AvCb4CL7