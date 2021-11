Οι Arctic Monkeys θα είναι το πρώτο όνομα του Φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι

Οι Arctic Monkeys ανακοινώθηκαν ως το βασικό όνομα του Φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι.



Το ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Σέφιλντ της Αγγλίας ανακοίνωσε πρόσφατα τις ημερομηνίες της πρώτης περιοδείας του από το 2019 και έχει προγραμματίσει να εμφανιστεί σε χώρες όπως η Τουρκία και η Τσεχία.



Το συγκρότημα πρόσθεσε τώρα μία νέα ημερομηνία, καθώς θα δώσει συναυλία τη βραδιά έναρξης του Rock en Seine, στις 25 Αυγούστου.



Η συμμετοχή των Idles και του James Blake επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, ενώ οι Nick Cave and the Bad Seeds, Tame Impala, Kraftwerk, Jamie xx και Stromae, είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έχουμε τους Arctic Monkeys ξανά στο Φεστιβάλ και αποκλειστικά στη Γαλλία» ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Rock en Seine.



«Δεκαέξι χρόνια μετά το πρώτο τους άλμπουμ και δύο αξέχαστα σόου στο Rock en Seine το 2011 και το 2014, έχουν εδραιωθεί ως μία από τις πιο υπέροχες μπάντες και ανυπομονούμε να τους φέρουμε στους θαμώνες του Φεστιβάλ» πρόσθεσε.



Το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει το έβδομο άλμπουμ του το 2022. Θα είναι το πρώτο μετά το «Tranquility Base Hotel and Casino».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ