Οι Cubaneros και ο Chucho στο Γκάζι

Mood Athens Club & H My Meeting Production Σας παρουσιάζουν:

Την απόλυτη latin band σε ένα εκρηκτικό και άκρως χορευτικό live

Σάββατο 18 Μαϊου ξανά στην Αθήνα και στο Mood Athens Club.

(Τριπτολέμου 33, Γκάζι).

Μετά από 3 sold out στο Faust,Και μια Μαγευτική Βραδιά Στο Galaxy Hilton οι Cubaneros επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα για μία ακόμα μια χορευτική βραδιά γεμάτη λάτιν ρυθμούς!

Με DJ set τον Chucho Shs Και Dj Paolo.

Οι Cubaneros είναι ένα Ελληνοκουβανικό λάτιν συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Πάτρα το 2015 από τον πιανίστα Πάνο Παναγόπουλο και τις Κουβανές τραγουδίστριες Anaisa Vega Castillo και Indhira Xiques. Ξεκίνησαν να εμφανίζονται, παίζοντας γνωστά τραγούδια Salsa, Bachata, Cha Cha, Merengue κλπ.

Τον Αύγουστο του 2016 δημιούργησαν παγκόσμια αίσθηση στο ίντερνετ με την διασκευή τους στο Lost on you της LP. Το βίντεο στο YouTube έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 10.000.000 προβολές μέχρι σήμερα και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των latin playlists στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο!

Τον Οκτώβριο της ίδια χρονιάς κυκλοφόρησαν το ξεσηκωτικό YO QUIERO MAS σε δικούς τους στίχους και μουσική, ενώ τον Μάιο του 2017 σημείωσαν νέα επιτυχία με μια ακόμα salsa διασκευή, αυτή τη φορά στο κλασικό FEELING GOOD της Nina Simone. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1.500.000 views στο You Tube, ενώ συμπεριλήφθηκε στην συλλογή LATINA FEVER 2018 της Γαλλικής δισκογραφικής WAGRAM.



Ακολούθησε μια πετυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο, με αποκορύφωμα την εμφάνισή τους στη συναυλία του Luis Fonsi (Despacito) στην Αγία Νάπα της Κύπρου στις 10 Αυγούστου.

Τον Σεπτέμβριο επέστρεψαν με το αισθησιακό DELIRIO και ταξίδεψαν στην Κούβα για φωτογράφιση και μία live εμφάνιση συμβολικού χαρακτήρα στην γενέτειρα της τραγουδίστριας Anaisa, την Melena del Sur, πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα για να ξεκινήσουν της χειμερινές τους εμφανίσεις και την προετοιμασία για την ηχογράφηση του πρώτου προσωπικού τους άλμπουμ.



Η καλοκαιρινή σεζόν του 2018, εγκαινιάστηκε με ένα βίντεο flash mob στο οποίο διασκευάζουν την γνωστή επιτυχία των 90’s, Would I Lie.



Ενώ, τον επόμενο Σεπτέμβριο, κυκλοφόρησαν την μελωδική bachata, Como.

Το Σάββατο 18 Μαϊου,σας περιμένουμε ξανά για ένα μαγευτικό και φυσικά χορευτικό ταξίδι στην Κούβα και τη Λατινική Αμερική με αφετηρία τη σκηνή του Mood Athens Club

(Τριπτολέμου 33,Gazi)

+ Djset:Paolo (Greece).

+ Djset:Chocho Shs (Cuba).

+ Dancer Show