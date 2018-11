Οι «Διάλογοι» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά» πραγματοποιούν σήμερα Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, στις 17.30, ένα ζωντανής μετάδοσης αστρικό ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στον Δήμο Θεσσαλονίκης μέσω της σειράς «Διάλογοι» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο του εορτασμού για την ολοκλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη της σειράς Διάλογοι, μιας προσπάθειας προώθησης και ενθάρρυνσης ανταλλαγής ιδεών, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει τη 12η εκδήλωση της καθιερωμένης μηνιαίας σειράς με θέμα την «Αστρονομία».



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 64ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Μαζαράκη 1, περιοχή Ξυλάδικα) και μέσω ζωντανής σύνδεσης (Live Streaming) κάτοικοι της περιοχής και ενδιαφερόμενοι πολίτες όλων των ηλικιών θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με επιστήμονες αλλά και λάτρεις της αστρονομίας, για ζητήματα γύρω από τον άγνωστο κόσμο του διαστήματος και τον άνθρωπο.



Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και το κέντρο Νεότητας «Φάρος του κόσμου», όπου τα τελευταία χρόνια έχει κάνει έντονη την παρουσία του και στο κομμάτι της Αστρονομίας και της Ρομποτικής, συμμετέχοντας ενεργά σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς αστροφυσικής και ρομποτικής. Στόχος της εκδήλωσης είναι να χτιστεί ένας δίαυλος γόνιμης επικοινωνίας και προβληματισμού ανάμεσα στον επιστημονικό κόσμο, την εκπαίδευση, την κοινωνία και τον πολίτη.



Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τη σειρά εργαστηρίων αστρονομίας που θα προσφέρει δωρεάν στους κατοίκους της πόλης το κέντρο Νεότητας «Φάρος του κόσμου» στον νέο κύκλο δράσεων του προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά».



Οι ομιλητές της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, είναι:



- Φιόρη - Αναστασία Μεταλληνού - Αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, και Μονωδός



- Ξενοφών Μουσάς - Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, Επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων



- Κωνσταντίνος Τάσσης - Συντονιστής του PASIPHAE (Polar-Area Stellar-Imaging in Polarization High-Accuracy Experiment), Αναπληρωτής Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης



- Βασιλική Παυλίδου - Συντονίστρια του PHAESTOS (Probing High-Energy Astrophysics Environments and Systems Through Optopolarimetric Surveys), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης



- Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης - Ερασιτέχνης Αστρονόμος και Κυνηγός Supernova



Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος, Άννα Κύνθια Μποσδούκου.



H εκδήλωση θα ξεκινήσει με την τοποθέτηση του Διονύση Σιμόπουλου, επίτιμου Διευθυντή του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου



Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά» είναι μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Creativity Platform και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.