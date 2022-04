Η Εθνική Εκπροσώπηση της 59ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Μπολόνιας

Η δυναμική επιστροφή της παγκόσμιας βιομηχανίας του βιβλίου χαρακτηρίζει τη φετινή 59η διοργάνωση της Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου Μπολόνιας που πραγματοποιήθηκε από 21 έως 24 Μαρτίου με φυσική συμμετοχή 1.070 εκθετών από 90 χώρες και 21.432 επαγγελματιών επισκεπτών. Παρά τη μείωση εκθετών κατά 25% από την προηγούμενη φυσική έκθεση του 2019, η BCBF κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες δεδομένης της μεταβατικής κατάστασης σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλει η πανδημία.

H Ελληνική Εκπροσώπηση: 250 τίτλοι Ελληνικών παιδικών βιβλίων

Η Ελλάδα συμμετείχε και φέτος με Εθνικό Περίπτερο παρουσιάζοντας περισσότερους από 250 τίτλους Ελληνικών παιδικών βιβλίων, και τη συμμετοχή περισσότερων από 20 επαγγελματιών του βιβλίου. Εντός του Περιπτέρου συμμετείχαν οι εκδόσεις: Εντύποις, Καλειδοσκόπιο, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, Μέλισσα, Μεταίχμιο, Μίνωας, Παπαδόπουλος, Πατάκης καθώς και το Ελληνικό τμήμα IBBY - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και το λογοτεχνικό πρακτορείο δικαιωμάτων IRIS. Επίσης με εκδόσεις για παιδιά (εκπαιδευτικές εκδόσεις) συμμετείχαν το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλ. Ωνάσης.

Συναντήσεις, συνεργασίες, παρουσίαση του GreekLit

Στο πλαίσιο των επαγγελματικών εκδηλώσεων της νέας πρωτοβουλίας Bologna Book Plus – BBPlus, που εντάσσει και το βιβλίο ενηλίκων στο πρόγραμμα της σημαντικής αυτής διοργάνωσης, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προσκλήθηκε να παρουσιάσει το νέο μεταφραστικό πρόγραμμα GreekLit, στο πάνελ «Translation Forum: Nations Unite. What Sells Well, Where» το οποίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Aldus Up (Τετάρτη 23/3, ώρα 10.00-11.00), προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών επαγγελματιών από χώρες της Ευρώπης αλλά και της Λατινικής Αμερικής.

Συζητήθηκαν μάλιστα, με τη διευθύντρια του BBPlus Ms. Jacks Thomas, περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ των δύο φορέων, τόσο στο πλαίσιο της επόμενης 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης όσο και σε μια ενδεχόμενη παρουσία της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στην επαγγελματική αυτή διοργάνωση που προωθεί θέματα μετάφρασης και επιχειρηματικότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Το πρόγραμμα BolognaBookPlus πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Συνδέσμου Ιταλών Εκδοτών (AIE).

Επιπλέον, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ως διοργανωτής της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στην ομάδα υλοποίησης της αντιπολεμικής εκδήλωσης "What stories can you tell in times of war?" με προσκεκλημένο ομιλητή τον Ισραηλινό συγγραφέα Etgar Keret (22/3/22, ώρα 17.45- 18.45). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών υποστήριξης της εμπόλεμης Ουκρανίας που αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις και στις δράσεις της φετινής διοργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επίσης η παρουσίαση του νέου μοντέλου του Λογοτεχνικού Βραβείου Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL) το οποίο θα αναδεικνύει πλέον ένα νικητή επιλεγμένο από επιτροπή. Η Anne Bergman-Tahon, διευθύντρια της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών και του EUPL παρουσίασε τους 14 φετινούς υποψήφιους, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας συγγραφέας Τάκης Καμπύλης με το βιβλίο «Γενικά Συμπτώματα», εκδόσεις Καστανιώτη 2021. Ο νικητής της χρονιάς θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του Festival du Livre de Paris (21/4/2022).

Στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην BCBF πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με στόχο την προώθηση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και του νέου μεταφραστικού προγράμματος GreekLit μέσα από ευρύτερες συνεργασίες και συμπράξεις: συγκεκριμένα με τον Juergen Boos, Διευθυντή της Έκθεσης Βιβλίου Φρανκφούρτης καθώς και εκπροσώπους του Δικτύου Διεθνών Εκθέσεων Βιβλίου: Βαρσοβίας, Πράγας, Σεούλ, Βρυξελλών, Βραζιλίας, Ταϊπέι, Γουαδαλαχάρας, κ.ά., με τον Nikolas Roche, Γ. Διευθυντή του Γραφείου Διεθνούς Προώθησης του Γαλλικού Βιβλίου (Bureau international de l'édition française –BIEF), τον Kenan Kocaturk, Πρόεδρο του Συνδέσμου Τούρκων Εκδοτών και την Έλενα Περικλέους, Πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου. Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με την Bodour Al Qasimi, πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκδοτών (IPA) με την παρουσία Ελλήνων εκδοτών όπου έγινε ενημέρωση για τη νέα πρωτοβουλία IPA Academy που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απευθύνεται στην παγ΄κοσμια κοινότητα επαγγελματιών του βιβλίου.

Την τελευταία ημέρα της έκθεσης, το ΕΙΠ συνεχίζοντας μια παραδοσιακή πλέον συνεργασία ανταλλαγής με την Έκθεση Βιβλίου της Ταϊπέι (Ταϊβάν) παρέδωσε μια κούτα με ελληνικά βιβλία και παρέλαβε μια κούτα με βιβλία από την Ταιβάν. Αυτά, μαζί με τα αντίστοιχα βιβλία ενηλίκων που ανταλλάχτηκαν στη Φρανκφούρτη, θα εκτεθούν στο ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Περιπτέρου που θα πραγματοποιηθεί φέτος (εξ αναβολής) από 2 έως 7 Ιουνίου 2022. Ενώ τα βιβλία από Ταϊβάν θα εκτεθούν στο Περίπτερο της Ταιβάν στην Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.