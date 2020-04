Έιμι Σούμερ: Από την κωμωδία στην κουζίνα

Η Έιμι Σούμερ από την κωμωδία περνά στην κουζίνα, καθώς θα δοκιμάσει τις δυνατότητες της σε μια νέα σειρά μαγειρικής για το Food Network.



Το καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο, του Discovery Inc. ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει μια σειρά οκτώ επεισοδίων με προσωρινό τίτλο «Amy Schumer Learns to Cook» (Η Έιμι Σούμερ μαθαίνει να μαγειρεύει).



Στα επεισόδια διάρκειας 30 λεπτών η Σούμερ και ο σύζυγός της, επαγγελματίας σεφ, Κρις Φίσερ θα μαγειρεύουν, ενώ είναι σε απομόνωση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.



Ο Κρις Φίσερ αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος ετοιμασίας των πιάτων χρησιμοποιώντας αγνά φρέσκα υλικά, ενώ η Αμερικανίδα stand up κωμικός και ηθοποιός θα αναμειγνύει κοκτέιλ.

Η Έιμι και ο Κρις θα επιτρέψουν μια άνευ προηγουμένου ματιά στη ζωή τους, καθώς βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι τους» ανέφερε η Κόρτνι Ουάιτ, πρόεδρος του Food Network, σε δήλωσή της. «Το αστείρευτο αμείωτο χιούμορ της Έιμι και οι γαστρονομικές ικανότητες του Κρις δείχνουν στους θεατές πώς περνούν τον χρόνο τους στο σπίτι προσπαθώντας να κάνουν ό, τι καλύτερο μπορούν σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς με καλό γέλιο και καλό φαγητό».

Η σειρά «Amy Schumer Learns to Cook» αναμένεται να κάνει ντεμπούτο αργότερα την άνοιξη και σύμφωνα με τη ανακοίνωση το ζευγάρι θα δοκιμαστεί σε μαγειρικά θέματα όπως τάκος, βραδιά ζυμαρικών και τακτοποίησης του σπιτιού, όπως καθαρισμός του ψυγείου και πολλά άλλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ