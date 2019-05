Η έκθεση «Θησαυροί της Αρχαίας Ελλάδας. Ζωή, Μύθος και Ήρωες» στο Παιδικό Μουσείο της Ινδιανάπολις των ΗΠΑ

Μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις, παγκόσμιας εμβέλειας, με θέμα τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, θα μπορεί να απολαύσει το αμερικανικό κοινό στο Παιδικό Μουσείο της Ινδιανόπολις (Children's Museum of Indianapolis). H έκθεση «Treasures of Ancient Greece. Life, Myth and Heroes» (Θησαυροί της Αρχαίας Ελλάδας. Ζωή, Μύθος και Ήρωες), που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2019 ως τις 5 Ιανουαρίου 2020, θα παρουσιάσει περίπου 150 αρχαιότητες, εξαιρετικής αισθητικής και επιστημονικής σημασίας.

Όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ, «πρόκειται για το αποτέλεσμα της πολύχρονης συνεργασίας του αμερικανικού μουσείου με το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο φιλόδοξο εκθεσιακό πρόγραμμα του υπουργείου σε συνεργασία με μεγάλα μουσεία των ΗΠΑ, που ξεκίνησε το 2013 με την έκθεση 'Heaven and Earth' στη National Gallery στην Ουάσιγκτον και το Μουσείο J.P. Getty και συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία έως το 2016 με την έκθεση 'The Greeks. Agamemnon to Alexander the Great' στο Field Museum στο Σικάγο και στο National Geographic στην Ουάσινγκτον».

«Από την αυστηρότητα των αρχαϊκών κούρων έως την ήρεμη βεβαιότητα των γλυπτών του Παρθενώνα, από την ανθρωποκεντρική θεώρηση του κόσμου του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη έως τις πρωτοποριακές κατακτήσεις των επιστημών και τον μηχανισμό των Αντικυθήρων, από τη γέννηση και εδραίωση της αθηναϊκής δημοκρατίας έως την αμφισβήτηση του ηρωικών μύθων από το τραγικό θέατρο, η έκθεση Treasures of Ancient Greece. Life, Myth and Heroes φιλοδοξεί να παρουσιάσει με μοναδικό τρόπο στο αμερικανικό κοινό, και κυρίως στα παιδιά και τις οικογένειές τους, την πορεία και τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου», σημειώνει το ΥΠΠΟΑ στην ανακοίνωσή του.

«Η αρχαία Ελλάδα, ως γενέτειρα της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, του θεάτρου, των ολυμπιακών αγώνων, της αρχιτεκτονικής, της ιστοριογραφίας, των τεχνών και των επιστημών, επηρέασε καταλυτικά τη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού», συνεχίζει το ΥΠΠΟΑ προσθέτοντας ότι «το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης των σύγχρονων κρατών απηχεί την συμμετοχική δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, η δραματουργία στο θέατρο, αλλά και τον κινηματογράφο, δανείζεται, ακόμη και σήμερα, τους όρους της Ποιητικής του Αριστοτέλη, ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος συναντιέται, κάθε τέσσερα χρόνια, στη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση, τους ολυμπιακούς αγώνες, οι σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές κατακτήσεις ανατρέχουν στα θεωρήματα και τα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής σκέψης, ενώ οι θεμελιώδεις κατακτήσεις του Διαφωτισμού και η γέννηση των σύγχρονων δυτικών κρατών ταυτίστηκαν αναπόφευκτα με τη στροφή στην κλασική αρχαιότητα».

Η έκθεση, που θα παρουσιαστεί σε μια έκταση περίπου 800 τ.μ., παρουσιάζει έναν εντυπωσιακό πλούτο αρχαίων έργων από σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας. Τα έργα αναπτύσσονται θεματικά σε δύο μεγάλες αλληλοσυμπληρούμενες ενότητες, που αφορούν αφενός στις εκφάνσεις του κλασικού πολιτισμού σε πολιτειακό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο και αφετέρου στην παρουσίαση αρχετυπικών αρχαίων ελληνικών μύθων και του Δωδεκάθεου. «Ένα από τα πλέον εμβληματικά εκθέματα της έκθεσης είναι το σχεδόν ακέραιο άγαλμα της Αρτέμιδος, από τα καλύτερα σωζόμενα αντίγραφα στον τύπο της "Λαφρίας" ή "Κυνηγέτιδος" του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσήνης, που βρέθηκε στη ‘βίλα της Μεσσήνης'. Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών αρχαιοτήτων, περιλαμβάνονται το άγαλμα του Διονύσου από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το χάλκινο άγαλμα εφήβου από την Κύθνο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, το άγαλμα Κόρης από το Μουσείο Ακρόπολης, το χάλκινο κάτοπτρο από το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, το ψηφιδωτό με παράσταση Αφροδίτης από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας και ο βωμός των δώδεκα θεών από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ, που, σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Κρατικά Μουσεία, «υποστήριξε θερμά την έκθεση στις ΗΠΑ».

«Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αποτέλεσε την αφήγηση της κλασικής αρχαιότητας, με τρόπο εύληπτο και ευρηματικό. Οι μικροί επισκέπτες της έκθεσης δεν θα ανακαλύψουν μόνο τα εξαιρετικά έργα τέχνης, και τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μυθικούς ήρωες, όπως ο Ηρακλής, ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας και να ακολουθήσουν τους θεούς του Ολύμπου στις περιπέτειές τους. Μέσα από πρωτότυπες διαδραστικές εφαρμογές θα μυηθούν στα μυστικά του μηχανισμού των Αντικυθήρων, θα κατανοήσουν τη διαδικασία επιλογής δικαστών και της λειτουργίας των δικαστηρίων, θα κατασκευάσουν έναν αρχαίο ελληνικό ναό και θα συναγωνιστούν τους αρχαίους αθλητές στον αγώνα δρόμου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ