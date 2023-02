Η εξέλιξη της ανθρώπινης αναπαράστασης στην Γκαλερί Σκουφά

Με έργα από την ιστορία της εικαστικής πρωτοπορίας και του μοντερνισμού σε συνομιλία με τη σύγχρονη τέχνη ανοίγει η έκθεση «The Human Condition: from Modernity to the Contemporary» από 23/2 στην Γκαλερί Σκουφά (Σκουφά 4, Κολωνάκι). Στην ομαδική έκθεση τα έργα των Αντρέ Ντεραίν, Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Οττο Ντιξ, Ζαν Φωτριέ, Φράνσις Πικάμπια συνομιλούν με καλλιτέχνες του ύστερου μοντερνισμού όπως ο Εντουάρντο Αρρόγιο και ο 'Αντ Γουόρχολ, ενώ ο διάλογος αυτός συνεχίζεται με σύγχρονους καλλιτέχνες της ζωγραφικής σχολής του Βερολίνου όπως ο Peter Böhnisch, ο Thomas Grünfeld, ο David Nicholson, ο Δημήτρης Τζαμουράνης, ο Thomas Virnich, ο René Wirths, η Sandra Vásquez de la Horra και ο John Isaacs.

Θέτοντας ως αφετηρία τη δεκαετία του 1920, η έκθεση παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών οι οποίοι αποτέλεσαν σταθμό στη διαμόρφωση της Μοντέρνας τέχνης. Καλύπτοντας, λοιπόν, ένα φάσμα εκατό περίπου χρόνων, ο θεατής μπορεί να περιπλανηθεί στην εξέλιξη της ανθρώπινης αναπαράστασης μέχρι τη σημερινή εποχή.

Κοινό χαρακτηριστικό των έργων της συγκεκριμένης έκθεσης είναι η ανθρωποκεντρική θεματική και η εστίαση στην προσωπογραφία ως μέσο που προσφέρει τη δυνατότητα εξεικόνισης της προσωπικότητας, των συναισθημάτων και του ψυχικού κόσμου του απεικονιζόμενου μέσα από το αντιληπτικό πρίσμα του δημιουργού.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 18/3.