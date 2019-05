«Η ελευθερία υπό κατάρρευση», πρώτο βραβείο στο Texas SandFest

Aπό το 1997 μέχρι σήμερα, το Texas SandFest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ γλυπτών με άμμο στις ΗΠΑ, έχει προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες στο Port Aransas στη νήσο Μάστανγκ. Εφέτος, το τριήμερο φεστιβάλ έδωσε το πρώτο βραβείο στον με έδρα τη Βρετανική Κολομβία Damon Langlois για το γλυπτό του «Η ελευθερία υπό κατάρρευση».

Το γλυπτό απεικονίζει τον Αβραάμ Λίνκολν ακριβώς όπως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απεικονίζεται στο μαρμάρινο άγαλμα του 1920 που είναι τοποθετημένο στο Lincoln Memorial, στην Ουάσινγκτον. Εδώ, ο Αβράαμ Λίνκολν πιάνει με το αριστερό του χέρι το κεφάλι του, με έκφραση μεγάλης απόγνωσης καθώς κάθεται στο κάθισμα που σταδιακά θρυμματίζεται.

Πολλά ήταν τα έργα που παρουσιάστηκαν με μήνυμα για το κοινό, και πολλά από αυτά είχαν να κάνουν με το περιβάλλον. Ανάμεσα σε αυτά, το «Out of Sight Out of Mina» του Todd Pangborn, μια γιγαντιαία θαλάσσια χελώνα δίπλα σε έναν πάγκο κοραλιών και το «Continetal Drip» του Jeff Strong, μια Γη που λιώνει μέσα σε χωνάκι παγωτού. Για όσους ενδιαφέρονται να δουν περισσότερα γλυπτά από άμμο τα οποία παρουσιάστηκαν εφέτος ενδείκνυται μια επίσκεψη στον ιστότοπο του Texas SandFest.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ