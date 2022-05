Η 'Ελεν Μπάρκιν θα καταθέσει στη δίκη Τζόνι Ντεπ-Άμπερ Χερντ

Η δίκη για συκοφαντική δυσφήμηση βάσει της αγωγής του Τζόνι Ντεπ κατά της πρώην συζύγου Άμπερ Χερντ έχει προγραμματιστεί να επαναληφθεί τη Δευτέρα, 16 Μαΐου και θα υπάρχει τουλάχιστον ένα ακόμη διάσημο πρόσωπο στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Το ΕΤ αναφέρει ότι η Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός, Έλεν Μπάρκιν πρόκειται να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης της Άμπερ Χερντ.

Σύμφωνα με το EW, η Μπάρκιν είχε σχέση με τον Τζόνι Ντεπ ενώ γύριζαν την ταινία του 1998 «Fear and Loathing in Las Vegas». Η κατάθεσή της αναμένεται να είναι παρόμοια με αυτή που έδωσε κατά τη διάρκεια της δίκης για συκοφαντική δυσφήμιση ύστερα από προσφυγή του Τζόνι Ντεπ κατά του εκδότη της εφημερίδας The Sun στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Η ηθοποιός φέρεται να κατέθεσε ότι ο Ντεπ «έριξε ένα μπουκάλι κρασί προς το μέρος της κατά τη διάρκεια έντονης στιγμής σε δωμάτιο ξενοδοχείου».



Στη λίστα των μαρτύρων είναι επίσης η αδερφή της Χερντ, η Γουίτνεϊ Χενρίκεζ, ο ηθοποιός Τζέιμς Φράνκο και ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Ίλον Μασκ, αλλά δεν είναι γνωστό αν θα καταθέσουν ή όχι.



Η Χερντ θα ολοκληρώσει την κατάθεσή της στις 16 Μαϊου και αναμένεται να εξεταστεί από τον δικηγόρο του Ντεπ την ίδια μέρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ