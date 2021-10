Η 'Εμιλι Μπλαντ στα βραβεία του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής

Η Έμιλι Μπλαντ θα είναι παρουσιάστρια στην τελετή απονομής των βραβείων του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA 2021), που διοργανώνεται στις 10 Νοεμβρίου.



Η Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως «The Devil Wears Prada», «The Girl on the Train», «A Quiet Place» και «Mary Poppins Returns» με τους υποψηφίους και τους τιμώμενους της βραδιάς θα γιορτάσουν τα επιτεύγματα της βιομηχανίας την περασμένη χρονιά.



Η Έμιλι Μπλαντ έχει κερδίσει πολλά βραβεία υποκριτικής, Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας, Σειράς, Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτικής Ταινίας για το «Gideon's Daughter» και βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου του Σωματείου Ηθοποιών των ΗΠΑ - για το «A Quiet Place».



«Η Έμιλι είναι μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς στον κόσμο. Το διαχρονικό στυλ και η κομψότητά της φωτίζουν κάθε χώρο» δήλωσε ο Τομ Φορντ, πρόεδρος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής. «Το υπέροχο με την Έμιλι είναι ότι είναι και ευγενική και έξυπνη. Τη θαυμάζω πολύ και είμαι τόσο χαρούμενος που θα την έχουμε οικοδέσποινα της φετινής τελετής των βραβείων του CFDA».



Μεταξύ των υποψήφιων για βραβεία είναι η Έμιλι Άνταμς για το (Bode for Bode), Πίτερ Ντου, η Κάθριν Χόλσταϊν (Khaite) και οι Τζαμίλ Μοχάμεντ (KHIRY), Μέισι Γουίλεν (Maisie Schloss), Τομ Μπράουν και οι The Olsen (The Row).



Το βραβείο Συνολικής Προσφοράς Τζέφρι Μπιν θα απονεμηθεί στον Dapper Dan.



Η τραγουδίστρια, ηθοποιός Zendaya θα παραλάβει το βραβείο Είδωλο της Μόδας και η πρωταγωνίστρια της σειράς «The Queen’s Gambit» θα παραλάβει το νέο βραβείο Πρόσωπο της Χρονιάς.

Πηγή: AΠΕ -ΜΠΕ