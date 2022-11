Η έμπιστη της πριγκίπισσας Μαργαρίτας θα κυκλοφορήσει νέα απομνημονεύματα

Η έμπιστη της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, Αν Τέναντ, αλλιώς λαίδη Γκλένκονερ δημοσιεύει νέα απομνημονεύματα για τη ζωή της ως στενή φίλη της αδερφής της βασίλισσας Ελισάβετ Β' του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το βιβλίο με τίτλο «Whatever Next?: Lessons from an Unexpected Life» δημοσιεύεται επί του παρόντος σε σειρά στη Daily Mail πριν από την κυκλοφορία του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα και στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2023.

Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει αποκαλυπτικό απόσπασμα για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση που υπέστη στα χέρια του συζύγου της, Κόλιν Τέναντ, Λόρδου Γκλένκονερ.

«Ακόμη και η βασίλισσα, την οποία γνώριζα από την παιδική μου ηλικία, δούλευε σκληρά για να διασφαλίσει ότι ο σύζυγός της θα παραμείνει ευτυχισμένος» γράφει η Αν Τέναντ. «Έτσι ήξερα ότι ο ρόλος μου ως συζύγου του Κόλιν Τέναντ - μετέπειτα λόρδου Γκλένκονερ ήταν να κάνω αυτό που ήθελε, να τακτοποιώ το χάος του και να φαίνομαι χαρούμενη ενώ το έκανα. Αυτό είχε γίνει πολύ ξεκάθαρο» αναφέρει.

«Μπορεί να θυμάστε τον αείμνηστο σύζυγό μου ως τον Άγγλο αριστοκράτη που αγόρασε το νησί Μιστίκ στις Δυτικές Ινδίες, μετατρέποντάς το σε αποκλειστικό θέρετρο για την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, τον Μικ Τζάγκερ και τον Ντέιβιντ Μπόουι. Ήταν ένας έξυπνος, ταλαντούχος άνθρωπος που αγαπούσε τα πέντε παιδιά μας. Και είχε ένα μεγάλο χάρισμα για φιλίες, μπορούσε να κολακεύει και να διασκεδάζει, ήταν ανήσυχος και εφευρετικός, εξωφρενικός και ανόητος και συχνά απίστευτα γενναιόδωρος. Αλλά ήταν επίσης ένας απίστευτα εγωιστής, κατεστραμμένος και περιστασιακά επικίνδυνος άνθρωπος. Η απλή αλήθεια είναι ότι έζησα με ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση το μεγαλύτερο μέρος του γάμου μου» αποκαλύπτει η Αν Τέναντ.

Η Αν Τέναντ ήταν κυρία επί των τιμών της πριγκίπισσας Μαργαρίτας για τρεις δεκαετίες και στενή φίλη της. Το πρώτο της βιβλίο «Lady in Waiting» ρίχνει φως στη ζωή της στον κύκλο της βασιλικής οικογένειας.

Έχει επίσης ασχοληθεί με τη μυθοπλασία. Είναι συγγραφέας βιβλίων μυστηρίου, εμπνευσμένων από την Αγκάθα Κρίστι και βασισμένων στη ζωή της, μεταξύ άλλων το «Murder on Mustique» και το «A Haunting at Holkham».