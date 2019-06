H ΕΥΔΑΠ σάς ταξιδεύει στον χωροχρόνο με το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια

H ΕΥΔΑΠ στηρίζει και φιλοξενεί σήμερα Τρίτη 18/6/2019 και ώρα 21:30 - 23:00 στην Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι, τη δράση του εργαστηρίου Apomechanes του School of Design του University of Pennsylvania, με θέμα «Illuminate the Hadrian Aqueduct» , αφιερωμένη στην Αδριάνειο Δεξαμενή.

Το εργαστήριο παρουσιάζει μια εγκατάσταση πολυμέσων - δρώμενο στη Δεξαμενή, σημείο κατάληξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Το δρώμενο επιχειρεί μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση στον ελληνικό χώρο και πολιτισμό, στην αρχαιολογική αναζήτηση και τον αστικό σχεδιασμό. Εστιάζει στο Αδριάνειο Υδραγωγείο ως ανθεκτική διαχρονική υποδομή της πόλης, ως σημαντική τομή της αστικής ιστορίας και ως φορέας ζωής και πολιτισμού.

Αναπαραστάσεις του υδραγωγείου εξαχνώνονται προσφέροντας ένα βίωμα όπου το νερό έχει κεντρική

θέση. Στιγμές φωτός αναδεικνύουν τις αρχιτεκτονικές δομές της υδραυλικής κατασκευής. Σύγχρονες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και ολογραφικής προβολής συναντούν την τέχνη του χορού σε μια «από μηχανής» διείσδυση σ'αυτή την αιωνόβια υπόγεια υποδομή της Αθήνας, αναζητώντας μια νέα γλώσσα

γνωριμίας μαζί της.

Υλοποίηση:



Stuart Witzman School of Design, University of Pennsylvania

Φιλοξενία:



ΕΥΔΑΠ

Καλλιτεχνική Υποστήριξη:



UrbanDig Project

Συντελεστές:



PennDesign:



καθηγητές: Danielle Willems & Ezio Blasseti

φοιτητές: Rebeca Sanchez, Katie Lanski, Baoqi Ji, Yiru Wang, Jay Greene,

Veronica Rosado, Xin Zhong, Kalob Morris, Merrick Castillo, Hang Zhang,

Hanning Liu, Xinyi Chen, Zhenqin Dong, Jingyi Zhou, Yu Qiao, Chenyang Yu,

Sami Samawi

UrbanDig Project:



χορογράφος: Ειρήνη Αλεξίου

χορευτές: Αντώνης Στρούζας & Ειρήνη Αλεξίου

δραματουργία: Παναγιώτα Πανταζή και η ομάδα