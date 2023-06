Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών βράβευσε τον ακαδημαϊκό Αθανάσιο Φωκά

O διαπρεπής Μαθηματικός και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Ακαδημαϊκού Αθανάσιος Φωκάς βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών στον κλάδο των Μαθηματικών.

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών απονέμει το Blaise Pascal Medal σε εξαιρετικούς επιστήμονες. Κατά μέσο όρο, απονέμει συνολικά πέντε βραβεία σε ορισμένους κλάδους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, την Επιστήμη των Υπολογιστών, τις Βιοϊατρικές Επιστήμες, τη Μηχανική, τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, τις Επιστήμες των Υλικών και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

«Ακόμα μία σημαντική διάκριση αποτελεί η εκλογή του Ακαδημαϊκού Αθανασίου Φωκά ως μέλους της Academia Europaea. Mαζί με τον διακεκριμένο μαθηματικό Δημήτρη Χριστοδούλου είναι οι μοναδικοί Έλληνες μαθηματικοί στο τμήμα Μαθηματικών της Ακαδημίας. Επίσης, είναι το μόνο μέλος του τμήματός του, του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Cambridge, σε αυτόν τον τομέα (μερικοί από τους συναδέλφους του είναι μέλη των τμημάτων Φυσικών και Μηχανικών Επιστημών και Επιστημών της Γης και της Κοσμικής Επιστήμης)» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Μετά και από αυτή την εκλογή, ο Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Φωκάς είναι πλέον μέλος και των τριών Ευρωπαϊκών Ακαδημιών, δηλαδή της Academia Europaea, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

Ο Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Αθανάσιος Φωκάς είναι κάτοχος BSc στην Αεροναυτική από το Imperial College, Διδακτορικού στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Caltech, και πτυχίου Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο του Miami. Είναι ο πρώτος κάτοχος της νέας Έδρας Μη Γραμμικών Μαθηματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Cambridge, η οποία ιδρύθηκε το 2002, ενώ στο ίδιο Πανεπιστήμιο διευθύνει το GAPST «Ιστορικό Πρόγραμμα Μαθηματικών». Επίσης, είναι Συνεργαζόμενος Καθηγητής των Τμημάτων Πολιτικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια. Στον Καθηγητή έχουν απονεμηθεί μεταξύ άλλων: το βραβείο Naylor της Μεγάλης Βρετανίας στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, το παράσημο της Τάξεως του Φοίνικα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Αριστείον του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, του American Institute for Medical and Biological Engineering, και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Τέλος είναι Guggenheim Fellow, μέλοςτης London Mathematical Society, και Fellow της Royal Society of Medicin