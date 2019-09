Οι φανταστικές εικόνες μόδας του Tim Walker - Ένα άλμπουμ και μια έκθεση

Επί μία δεκαετία και παραπάνω, οι αναγνώστες του Vogue, μήνα τον μήνα, γοητεύονταν από τις φωτογραφίες του Τιμ Ουόκερ. Τώρα, στις 21 Σεπτεμβρίου, το Victoria & Albert Museum στο Λονδίνο φιλοξενεί την έκθεση «Tim Walker: Wonderful Things». Και για να συνοδεύσει την πολλά αναμενόμενη έκθεση, ο βρετανικός οίκος Thames & Hudson κυκλοφορεί στις 5 του μηνός μονογραφία για το έργο του Βρετανού φωτογράφου μόδας.



Το άλμπουμ «Tim Walker: Shoot for the Moon» υπόσχεται να αναδείξει την πιο σκοτεινή πλευρά του Ουόκερ: «κάθε τι έχει και το αντίθετό του, για τη μέρα είναι η νύχτα, για το φως είναι το σκοτάδι... το "Shoot for the Moon" προσελκύει το κοινό για να αποκαλύψει την άλλη, την πιο σκοτεινή, πλευρά της φαντασίας» αναφέρει το κείμενο προώθησης της έκδοσης. Με 340 σελίδες και 238 φωτογραφίες -και περιλαμβάνοντας φωτογραφίες που ο Ουόκερ δημιούργησε ειδικά για το Another Man, το Vogue, το Vanity Fair και άλλα περιοδικά-, θέλει να παρουσιάσει ένα καταιγιστικό πορτρέτο της σύγχρονης δουλειάς του οραματιστή φωτογράφου.





Κατά μία έννοια, συνοδεύει την έκθεση στο V & A, στην οποία δεν παρουσιάζονται μόνο φωτογραφίες από την εδώ και δεκαετίες καριέρα του Ουόκερ αλλά και δέκα καινούργιες, εμπνευσμένες από αντικείμενα στα αρχεία του μουσείου. «Κάθε μία καινούργια φωτογραφία είναι ερωτική επιστολή σε αντικείμενο από τη συλλογή του V & A, και μια προσπάθεια να αιχμαλωτίσω τη συνάντησή μου με το υψιπετές» είχε εξηγήσει ο Τιμ Ουόκερ. «Για μένα, η ομορφιά είναι το παν. Με ενδιαφέρει να γκρεμίζω τα σύνορα που έχει δημιουργήσει η κοινωνία, να κάνω ώστε να εορταστούν περισσότεροι τύποι ομορφιάς και η θαυμαστή ποικιλία της ανθρωπότητας. Η προετοιμασία, εδώ και τρία χρόνια, γι' αυτή την έκθεση με ώθησε σε νέες περιοχές, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό, και είμαι σε ένα σημείο της ζωής μου που νιώθω αρκετά γενναίος να το κάνω».



Σε αυτήν την έκθεση θα τιμηθούν, παράλληλα, και συνεισφορές από πολλούς stylists, hair stylists και καλλιτέχνες του μέικ απ με τους οποίους συνεργάστηκε ο Ουόκερ όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Julien d'Ys, Amanda Harlech και Katy England (η τελευταία είναι senior fashion editor-at-large του AnOther).



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ