Οι φωτογραφίες που βραβεύτηκαν στον διαγωνισμό International Landscape Photographer 2022

Θεαματικά ήταν τα αποτελέσματα του ένατου ετήσιου διαγωνισμού International Landscape Photographer of the Year, χάρη στο ντοσιέ του εντυπωσιακών φωτογραφιών, ο Benjamin Briones Grandi από τη Χιλή ανακηρύχθηκε φέτος International Landscape Photographer of the Year.

Κάθε τοπίο που φωτογραφίζει ο Brioni ξεκινά ως σκίτσο, το οποίο στη συνέχεια φωτογραφίζει και επεξεργάζεται για να επιτύχει το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ονειρικές φωτογραφίες που ανυψώνουν σε υψηλή τέχνη το τοπίο.

Περισσότερες από 3.800 φωτογραφίες από όλον τον κόσμο διαγωνίστηκαν. «Ήταν ευχαρίστησή μου να βυθιστώ σε αυτές τις φωτογραφίες και είναι μια διαρκής υπενθύμιση του τι είδους αφοσίωση φέρνουν οι συμμετέχοντες στην άσκηση της φωτογραφικής τέχνης», δήλωσε ο David Burnett, συνιδρυτής του Contact Press Images, ο οποίος συμμετείχε στην ελλανόδικο επιτροπή. «Η βροχή, το κρύο και οι μεγάλες κουραστικές πεζοπορίες για να βρεις την τέλεια τοποθεσία - όλα αυτά είναι θαμμένα στον πυρήνα αυτών των φωτογραφιών. Ο θαυμασμός μου για αυτούς τους συναδέλφους μου φωτογράφους μεγαλώνει κάθε χρόνο που βοηθώ για να κριθούν αυτά τα βραβεία» πρόσθεσε.

Στον σύνδεσμο https://www.internationallandscapephotographer.com/, το φετινό λεύκωμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα φετινά βραβεία και τις κορυφαίες, σύμφωνα με τους κριτές, 101 φωτογραφίες.