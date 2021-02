Η φουτουριστική Rolls-Royce Wraith του Τζάστιν Μπίμπερ

Το 2016, η Rolls-Royce παρουσίασε το Vision Next 100. Με το που το είδαν οι μηχανουργοί τού με έδρα την Καλιφόρνια West Coast Customs – φημισμένου από την τηλεοπτική σειρά «Pimp My Ride» (στο MTV, έξι επεισόδια μεταξύ 2004 και 2007) –, «διερωτήθηκαν γιατί ένα τέτοιο αυτοκίνητο που προκαλεί δέος δεν υπάρχει σήμερα». Ανασκουμπώθηκαν και, σήμερα, το αποτέλεσμα είναι το πιο τελευταίο αυτοκίνητο του Justin Bieber.

Τέσσερα χρόνια έρευνας και εξέλιξης έφεραν την εταιρεία στο σημείο να αναρτά στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όχι μόνο φωτογραφίες του αυτοκινήτου αλλά και βίντεο της μεταμόρφωσης του πρωτοτύπου.

Το West Coast Customs ξαναφαντάστηκε πλήρως και ανέπλασε μια Rolls-Royce Wraith βασιζόμενη στο Vision Next 100 (μπορούμε να διαπιστώσουμε και κάποιες ομοιότητες με το BMW Vision Next 100). Σατέν φινίρισμα του μετάλλου της εξωτερικής επιφάνειας, καλυμμένοι τροχοί, ηλιοροφή σαν αυτή του Spirit of Ecstasy. Εσωτερικά, εξοπλισμένο με αναβαθμισμένο ηχοσύστημα της JL Audio. Ένα μοναδικό αυτοκίνητο για τον Justin Bieber.

Δείτε το βίντεο: