Οι Γουίλ Σμιθ και Έλεν Μίρεν στη φιλανθρωπική εκδήλωση «The World’s Big Sleep Out»

Οι ηθοποιοί Γουίλ Σμιθ και Έλεν Μίρεν θα διαβάσουν ιστορίες για νανούρισμα κατά τη διάρκεια ολονύχτιας εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης σε όλο τον κόσμο.



Ο Σμιθ και η Μίρεν θα αφηγηθούν τις ιστορίες τους από διαφορετικές τοποθεσίες στο πλαίσιο της εκστρατείας «The World’s Big Sleep Out» το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου. Η εκστρατεία θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους σε 50 πόλεις σε όλο τον κόσμο να κοιμηθούν έξω για μια νύχτα με την ελπίδα να συγκεντρωθούν 50 εκατομμύρια δολάρια για τους σκοπούς της Social Bite και άλλων οργανώσεων που υλοποιούν δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των άστεγων.



Ο Γουίλ Σμιθ θα διαβάσει την ιστορία του στην Times Square στη Νέα Υόρκη και η Μίρεν στην πλατεία Trafalgar Square του Λονδίνου.



Σε κάθε πόλη που συμμετέχει στην εκστρατεία προγραμματίζονται συναυλίες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Σικάγο, το Άμστερνταμ, τη Μαδρίτη και το Λος Άντζελες



Όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που βοηθούν άστεγους και εκτοπισμένους.



Η οργάνωση Social Bite ξεκίνησε ως ένα μικρό κατάστημα με σάντουιτς στο Εδιμβούργο της Σκωτίας που άρχισε να προσφέρει απασχόληση και δωρεάν φαγητό στους άστεγους.



Εξελίχθηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση με αποστολή την εξάλειψη της έλλειψης στέγης στη Σκωτία και υλοποίησε μεγάλα πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης ενός χωριού για ανθρώπους που δεν έχουν στέγη. Επίσης σχεδίασε το πρόγραμμα «Housing First» που βοηθά 830 ανθρώπους να αποκτήσουν στέγη.



Η Social Bite διοργάνωσε το Sleep Out - Sleep in the Park στο Εδιμβούργο και συγκέντρωσε 10 εκατ. δολάρια για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης στη Σκωτία.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ