Οι ηθοποιοί του «Game of Thrones» αποτίνουν φόρο τιμής στη «Λαίδη Ολένα», Νταϊάνα Ριγκ

Οι συντελεστές του «Game of Thrones» απέτισαν φόρο τιμής στη Νταϊάνα Ριγκ, τη συμπρωταγωνίστριά τους, η οποία πέθανε σε ηλικία 82 ετών.



Η είδηση του θανάτου της Βρετανίδας ηθοποιού έγινε γνωστή χθες το απόγευμα, με τον μάνατζέρ της να λέει:

«Πέθανε ήρεμα νωρίς το πρωί. Ήταν στο σπίτι με την οικογένειά της που ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».



Η ηθοποιός έδινε τους τελευταίους μήνες μάχη με τον καρκίνο.



Η Νταϊάνα Ριγκ έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1960, για την εμφάνισή της στην εικονική βρετανική κατασκοπευτική σειρά «The Avengers» ως Έμα Πιλ, καθώς και ως κορίτσι του Τζέιμς Μποντ (Teresa di Vicenzo) στην ταινία «On Her Majesty's Secret Service».



Τα τελευταία χρόνια, έγινε και πάλι γνωστή από τον ρόλο της στη δημοφιλή σειρά φαντασίας «Game of Thrones», στην οποία υποδύθηκε τον χαρακτήρα της Ολένα Τάιρελ.



Ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά, Νικολάι Κόστερ Βαλντάου έγραψε σε ανάρτησή του: «Dame Νταϊάνα Ριγκ. Πάντα ανέβαζε τον πήχη με το απίστευτο ταλέντο, την ευφυΐα και το χιούμορ της. Απόλυτη χαρά και τιμή που συνεργάστηκα μαζί της. Είθε η ψυχή της να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ