Η ηθοποιός Άσια Αρτζέντο αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση με τον Τζίμι Μπένετ

Η Ιταλίδα ηθοποιός Άσια Αρτζέντο, που κατηγορήθηκε από τον νεαρό ηθοποιό Τζίμι Μπένετ για σεξουαλική επίθεση, σε ένα άρθρο στους New York Times, αρνήθηκε «οιαδήποτε σεξουαλική σχέση» με τον καταγγέλλοντα, σε ένα δελτίο τύπου που εστάλη στα ΜΜΕ κι επιβεβαίωσε ο ατζέντης της στο Γαλλικό Πρακτορείο.



«Διαψεύδω και απορρίπτω το περιεχόμενο του άρθρου που δημοσίευσαν οι New York Times, το οποίο κυκλοφορεί στα διεθνή ΜΜΕ (...). Δεν είχα ποτέ συνάψει σεξουαλική σχέση με τον Μπένετ» διαβεβαίωσε η 42χρονη ηθοποιός στο δελτίο τύπου.



«Είμαι βαθύτατα σοκαρισμένη και συγκλονισμένη καθώς διαβάζω απόλυτα ψευδείς πληροφορίες» συνεχίζει η ηθοποιός προσθέτοντας ότι «δεν έχει άλλη επιλογή από το να αντιταχθεί σε όλα τα ψέματα και να προστατευτεί με κάθε τρόπο».



Την Κυριακή, οι New York Times έγραψαν ότι η Ιταλίδα ηθοποιός, από τις πρώτες που κατήγγειλε τον παραγωγό του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Ουάινστιν, κατέβαλε χρήματα στον Τζίμι Μπένετ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι του επιτέθηκε σεξουαλικά στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια το 2013, όταν εκείνος ήταν ηλικίας 17 ετών.



Στο άρθρο, όπου ο συντάκτης επικαλείται έγγραφα τα οποία εστάλησαν στην εφημερίδα από μια μη κατονομαζόμενη πηγή, αναφερόταν ότι ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής έλαβε το ποσό των 380.000 δολαρίων.



Η Ιταλίδα πρωταγωνίστρια δεν διαψεύδει ότι έδωσε χρήματα στον Μπένετ, τονίζοντας όμως ότι το έκανε με μοναδικό σκοπό να τον βοηθήσει οικονομικά σε μια δύσκολη για εκείνον περίοδο.