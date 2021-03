Η Ιλεάνα Κλοκώνη υποψήφια για τα Greek International Women Awards

Υποψήφια για τα Greek International Women Awards είναι η Ιλεάνα Κλοκώνη. Πρόκειται για την εκπαιδευτικό Ολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών, που ήταν η ιδρύτρια της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας το 2009 και ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας με στόχο την καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελλάδα και στην ένταξη της, στα ελληνικά σχολεία.

Οκτώ χρόνια αργότερα η Εθνικη Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας συμπεριλήφθηκε στις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου, έχοντας στο ενεργητικό της σπουδαία εκπαιδευτικά προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας και Αξιών, με πολλές διακρίσεις για τον σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τα Greek International Women Awards γίνονται με σκοπό να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν τα επαγγελματικά κατορθώματα των Ελληνίδων γυναικών σε επαγγελματικό επίπεδο και να ενθαρρύνουν όλο και περισσότερες Ελληνίδες να επιμείνουν και να κυνηγήσουν με θάρρος τις φιλοδοξίες τους.

Η ψηφοφορία γίνεται από το κοινό, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των βραβείων https://greekinternationalwomenawards.com/shortlisted-candidates/.

Οι φετινές υπό βράβευση κατηγορίες είναι: Τέχνη και Πολιτισμός(Arts and Culture), Σχέδιο (Design), Επιχειρηματικότητα (Business and Entrepreneurship), Μόδα (Fashion), Οικονομικές Επιστήμες (Finance), Τουρισμός και φιλοξενία (Hospitality), Επιστήμη και Τεχνολογία (Science and Technology), Κοινωνικές Επιστήμες(Social Science), Ναυτιλιακά (Shipping), Αθλητισμός (Sports), Κοινωνική Υπευθυνότητα (Social Responsibility), Young Star Award.

Η εκπαιδευτικός και συγγραφέας Ιλεάνα Κλοκώνη σε ερώτηση για το τι σημαίνει για την ίδια η υποψηφιότητα της στα βραβεία GIWA, ανέφερε:

«Πραγματικά είναι τιμή μου που συμμετέχω στα βραβεία GIWA – Greek International Women Awards – και ευχαριστώ θερμά την επιστημονική επιτροπή που με επέλεξε στην τελική λίστα υποψηφίων.

Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό για εμένα να ακουστεί η επιστήμη της Ολυμπιακής Παιδείας. Είναι σημαντικό να εμπνεύσω και άλλες γυναίκες να ασχοληθούν με την Ολυμπιακή εκπαίδευση. Οι Ελληνίδες πρέπει να πρωτοστατούν στη συγκεκριμένη επιστήμη.

Διότι ο Ολυμπισμός και οι Αξίες που πρεσβεύει, γεννήθηκαν στην Ελλάδα μας και ταξίδεψαν προς όλο τον κόσμο. Είναι μαγικό να διδάσκεις στα μικρά παιδιά και στους νέους την κληρονομιά που άφησαν στην Ανθρωπότητα οι Αρχαίοι μας Έλληνες!»