Οι ιστορικοί τόποι προσκυνημάτων της Κύπρου στο COSMOTE HISTORY HD

Αφιερωμένο στους ιστορικούς τόπους προσκυνημάτων της Κύπρου, που προσελκύουν το ενδιαφέρον εκατοντάδων επισκεπτών και ερευνητών από όλο τον κόσμο, είναι το ντοκιμαντέρ «Ιστορικά προσκυνήματα: Κύπρος, νήσος Αγίων», το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή 14/7, στις 21.00 στο COSMOTE HISTORY HD, στο πλαίσιο του μηνιαίου αφιερώματος του καναλιού στο νησί της Αφροδίτης.

Οι φράσεις «Απολωλός πρόβατο» και «Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του» μπαίνουν στο μικροσκόπιο ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, στα δύο νέα επεισόδια της σειράς παραγωγής COSMOTE TV «Φράσεις με ιστορία». Τα επεισόδια θα προβληθούν το Σάββατο 13/7 και την Κυριακή 14/7 αντίστοιχα, στο COSMOTE HISTORY HD (20.50).

Επίσης, την Πέμπτη 11/7 στις 21.00, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Η ιστορία της ανθρωπότητας: Οι «σιδερένιοι» άνθρωποι» (Mankind - The Story of All of Us: Iron Men), το οποίο μας μεταφέρει στο 1.200 π.Χ., όταν μια μυστηριώδης ομάδα πειρατών λεηλατεί τις ακτές της Μεσογείου. Αντιμέτωποι με την καταστροφή, οι άνθρωποι αναζητούν νέες πρώτες ύλες για να προστατευτούν πιο αποτελεσματικά. Στην προσπάθειά τους αυτή ανακαλύπτουν τον σίδηρο.

Τέλος, ο σεφ Γιάννης Μαμελετζής ταξιδεύει αυτή την εβδομάδα στην Τζια, την Αθήνα, τη Σκιάθο, το Πήλιο και τα Τρίκαλα και μας παρουσιάζει τοπικές συνταγές, στα 5 νέα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ «Οδύσσεια Μαγειρικής». Η σειρά, που είναι αφιερωμένη στην ιστορία της ελληνικής κουζίνας και στις παραδοσιακές τοπικές συνταγές της, προβάλλεται στο πλαίσιο της ζώνης του COSMOTE HISTORY HD «Κουζίνα ελληνική», από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 18.00.

