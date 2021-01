Η Ιταλία τιμά την επέτειο των 700 ετών από τον θάνατο του Δάντη

Με αφορμή την επέτειο των 700 ετών από τον θάνατο του ποιητή Δάντη Αλιγκέρι, η Ιταλία παρουσιάζει online 88 σπάνια σχέδια της Θείας Κωμωδίας, τιμώντας τον σπουδαίο ποιητή της Αναγέννησης και κηρύσσει την έναρξη των ετήσιων εκδηλώσεων.

Η έκθεση με τα έργα του ζωγράφου της Αναγέννησης Φεντερίκο Ζουκάρι διοργανώνεται από την Πινακοθήκη Ουφίτσι στη Φλωρεντία και έχει τίτλο «A reviser le Stelle» (Για να ξαναδούμε τ’ αστέρια, στίχος από την «Κόλαση», πρώτο από τα τρία μέρη της Θείας Κωμωδίας).

«Μέχρι τώρα αυτά τα όμορφα σχέδια είχαν δει μονάχα μια χούφτα μελετητές, ενώ είχαν παρουσιαστεί στο κοινό δύο φορές κι αυτές εν μέρει», δήλωσε ο διευθυντής της Πινακοθήκης, Γερμανός Αϊκε Σμιτ. «Τώρα εκτίθενται στο σύνολό τους, συνοδευόμενα από επιστημονικό υλικό και είναι προσβάσιμα στο κοινό δωρεάν».

#Dante2021 Un omaggio al Sommo Poeta nell'anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla sua morte.#Arivederlestelle Una mostra virtuale sulla #DivinaCommedia illustrata da #FedericoZuccari (1588)👉https://t.co/ezzmPI7sy5



1321-2021 A virtual exhibit on Dante 700 yrs since his death pic.twitter.com/hQNkY0E3Mk