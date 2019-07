Η Καμίλα Καμπέγιο και ο Μπομπ Άιγκερ θα τιμηθούν από την οργάνωση «Save the Children»

Η τραγουδίστρια Καμίλα Καμπέγιο και ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ θα βραβευθούν σε δύο ξεχωριστά γκαλά που διοργανώνονται με αφορμή τα εκατό χρόνια από την ίδρυση της οργάνωσης «Save the Children».



Η Καμίλα Καμπέγιο θα τιμηθεί με το βραβείο Voice Award στο γκαλά που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη «Αλλάζοντας τον Κόσμο για τα Παιδιά» με οικοδεσπότες τις παρουσιάστριες της εκπομπής Today, Χόντα Κόντμπι και Σαβάνα Γκάθρι.



Η Όπρα Γουίνφρεϊ θα απονείμει την τιμητική διάκριση Centennial Award στον Μπομπ Άιγκερ στην εκδήλωση «Εορτασμός 100 Χρόνων: Μία φορά στη Ζωή» στο Λος Άντζελες.



Η Κουβανο-αμερικανίδα τραγουδίστρια θα βραβευθεί σε ένδειξη αναγνώρισης της στήριξης της στα πιο ευάλωτα παιδιά στον κόσμο. Το 2016 ξεκίνησε την εκστρατεία «Love Only» και προώθησε ένα T-shirt με το μήνυμα με στόχο τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Συρία.



Δύο χρόνια αργότερα η οργάνωση «Save the Children» όρισε την τραγουδίστρια πρέσβειρά της μετά την επίσκεψή της στο Πουέρτο Ρίκο και τη διοργάνωση συναυλίας στο Σαν Χουάν για τη συγκέντρωση βοήθειας για τους πληγέντες από τον τυφώνα Μαρία.



Η Καμπέγιο θα παραλάβει το βραβείο στις 12 Σεπτεμβρίου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Hammerstein Ballroom στο Μανχάταν.



Ο Μπομπ Άιγκερ θα βραβευθεί στις 2 Οκτωβρίου στο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες για την προσήλωσή του στη βελτίωση και προστασία παιδιών και των οικογενειών τους σε όλον τον κόσμο. Υπό την ηγεσία του η Disney συνεργάστηκε με τη «Save the Children» για να εξασφαλίσει ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.



«Για να τιμήσουμε την εξαιρετική πρόοδο που έχουμε κάνει για τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 100 χρόνων μας, συγκεντρώνουμε τους υποστηρικτές μας τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική ακτή» δήλωσε η Κάρολιν Μάιλς, διευθύνουσα σύμβουλος της «Save the Children». «Μαζί, θα γιορτάσουμε τα επιτεύγματά μας και θα αξιοποιήσουμε τη συλλογική μας επιρροή για να εστιάσουμε την προσοχή στο έργο που πρέπει ακόμα να γίνει για να δοθεί στα παιδιά στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή, την ευκαιρία να μάθουν και να προστατευθούν από δεινά» τόνισε.



Η οργάνωση «Save the Children» δραστηριοποιείται σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο και με αποστολή «να κάνει ό,τι χρειάζεται για τα πιο ευάλωτα παιδιά στις ΗΠΑ και σε όλο τον πλανήτη».



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ