Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη μαζί με νέες και νέους από τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ξεναγήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη μαζί με νέες και νέους από τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και από το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα».



Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, η κ. Σακελλαροπούλου δήλωσε ότι «η ενασχόληση με την τέχνη είναι πάντα ένας δρόμος απελευθέρωσης και υπέρβασης. Μέσα απ' αυτόν οι νέοι και οι νέες με σύνδρομο Down δεν εκφράζουν απλώς τα συναισθήματά τους, αλλά ενδυναμώνουν την αυτονομία τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους».



Καταλήγοντας, η κ. Σακελλαροπούλου τους συνεχάρη για τη γόνιμη προσπάθειά τους και εξήρε τη συνδρομή των φροντιστών τους στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.