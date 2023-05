Η Κατερίνα Σιγάλα «έλαμψε» μέσα από τα ποιήματα και τις ταινίες της, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Βίντεο Φωτογραφίες: Γιώργος Δαγαλάκης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση πολυμορφικής τέχνης, της Κατερίνας Σιγάλα υπό την αιγίδα της Unesco Πειραιώς και Νήσων και International Action Art.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 3 Μαΐου, παρουσιάστηκε εκ νέου η ποιητική συλλογή της Κατερίνας Σιγάλα, με τίτλο «Αφετηρία» από τις εκδόσεις Ιωλκός και παράλληλα προβλήθηκαν και οι ταινίες μικρού μήκους της αξιόλογης καλλιτέχνιδας.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για να τιμήσει την πολυτάλαντη καλλιτέχνιδα, η οποία, τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει μια σταθερή και επιτυχημένη πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Μεταξύ άλλων ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Μαρωνίτης και η Ευγενία Παναγοπούλου απήγγειλαν ποιήματα και μίλησαν για την Κατερίνα Σιγάλα και την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Και οι λέξεις παίρνουν σάρκα και οστά γι αυτό και προβλήθηκαν οι ταινίες μικρού μήκους «Γιατί;», «Siopi Telos», «Handshake», «Date U-B», «Hero is not only Superman».

Όλες οι μορφές τέχνης αγκαλιάζονται στον κινηματογράφο. Οι μικρού μήκους ταινίες είναι η ποίηση του κινηματογράφου.

Αυτό το καλλιτεχνικό ταξίδι πλαισίωσαν αξιόλογοι μουσικοί και καλλιτέχνες: Γιώργος Γκίκας, Ιωάννα Δαρμή, Κωνσταντίνος Φερεντούρος.

Δείτε απόσπασμα από την εκδήλωση: